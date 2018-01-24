Ветер против смога: кто кого? Видео из Пекина

Скриншот видео

Видео в своем Twitter разместило People's Daily, China.

​Власти Пекина нередко объявляют наивысший, "красный" уровень тревоги из-за резкого ухудшения качества воздуха.

При объявлении красного уровня загрязнения автоматически вводятся обязательные меры, среди которых сокращение движения автотранспорта, считающегося главным источником загрязнения воздуха. Автомобили, регистрационные номера которых заканчиваются на четную цифру, смогут выезжать только в четный день, на нечетную — в нечетный. Приостанавливаются занятия в школах и детских садах. Дороги должны промывать от пыли как минимум один раз в день. К обязательным мерам относится также заморозка всех строительных работ и закрытие заводов.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый — три дня, желтый — два дня и синий — один день.