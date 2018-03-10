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    Джеки Чан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Актер китайского происхождения Джеки Чан на ОИ-2018
    Джеки Чан принял участие в эстафете Олимпийского огня 
    12:31 09.02.2018
    797Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Среди почетных гостей, несших Олимпийский факел в Южной Корее, был известный актер китайского происхождения Джеки Чан. Кадры выложены в микроблоге PyeongChang 2018 в Twitter.
    Джеки Чан получил почетный Оскар за вклад в киноискусство
    Джеки Чан получил "Оскар" 
    02:10 17.11.2016
    2989
    Знаменитый актер Джеки Чан стал лауреатом почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство. Торжественная церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в субботу.
    Митинг под НБУ в Киеве
    Фотоитоги 16 ноября: митинг под НБУ, обрушение здания в Астане, "Оскар" Джеки Чана 
    18:03 16.11.2016
    353Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В среду у здания Национального банка Украины собрались митингующие, которые требовали, чтобы им вернули их деньги, "пропавшие" в банках, вернуть курс гривны по восемь гривен за доллар и настаивают на отставке глава НБУ Валерии Гонтаревой.
    Джеки Чан
    Джеки Чан получил почетный "Оскар" за вклад в киноискусство
    11:02 13.11.2016
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    Наряду с уроженцем Гонконга обладателями статуэтки стали документалист Фредерик Уайзман, монтажер Энн Коутс и режиссер по подбору актеров Линн Сталмастер.
    Джеки Чан
    Джеки Чану в субботу вручат почетного "Оскара"
    00:29 12.11.2016
    157
    За свою карьеру Джеки Чан снялся в более чем 100 фильмов. Почетный "Оскар" за вклад в киноискусство китайскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру вручат в субботу в Лос-Анджелесе.
    Джеки Чан
    Джеки Чан получит "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе
    22:13 01.09.2016
    145
    В заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук отмечается, что наряду с Джеки Чаном карьерные статуэтки получат документалист, монтажер и режиссер.
    Взрыв автобуса на Ламбетском мосту в Лондоне во время съемок фильма
    В центре Лондона на мосту взорвали двухэтажный автобус
    10:10 08.02.2016
    885
    Постановочный взрыв произошел на Ламбетском мосту и напугал жителей английской столицы. Позже выяснилось, что в тот момент проходили съемки фильма с участием Джеки Чана и Пирса Броснана.
    В Лондоне на мосту взорвали автобус
    На лондонском мосту взорвали автобус 
    21:00 07.02.2016
    686
    На Ламбетском мосту в Лондоне в воскресенье взорвали автобус. Жители и гости британской столицы отделались легким испугом - это был постановочный трюк в рамках съемок нового боевика с участием Джеки Чана.
    Джеки Чан
    Съемки фильма "Вий 2" с участием Джеки Чана пройдут на юге Китая
    17:16 08.04.2015
    579
    Компания Джеки Чана сотрудничает с российской съемочной группой. Главную женскую роль исполнит актриса, игравшая в фильме "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак".
    Джеки Чан
    Сын актера Джеки Чана освобожден из тюрьмы
    05:45 13.02.2015
    756
    В субботу 32-летний Джейси Чан, который, как и его отец, сделал сценическую карьеру, даст пресс-конференцию, где публично извинится за свое поведение.
    Джеки Чан
    Сын Джеки Чана осужден на полгода тюрьмы за содержание наркопритона
    06:58 09.01.2015
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    Сын знаменитого актера приговорен к тюремному заключению в шесть месяцев за содержание наркопритона в Китае. Также Джейси Чан выплатит небольшой штраф.
    Джеки Чан
    Сыну Джеки Чана предъявлено обвинение в содержании наркопритона в Пекине
    12:37 22.12.2014
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    В отношении Джейси начаты судебные тяжбы по преступлению, в основе которого - содержание наркопритона, "укрывательство тех, кто принимает наркотики".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Актер китайского происхождения Джеки Чан на ОИ-2018
    Джеки Чан принял участие в эстафете Олимпийского огня 
    12:31 09.02.2018
    797
    Среди почетных гостей, несших Олимпийский факел в Южной Корее, был известный актер китайского происхождения Джеки Чан. Кадры выложены в микроблоге PyeongChang 2018 в Twitter.
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