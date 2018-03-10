В среду у здания Национального банка Украины собрались митингующие, которые требовали, чтобы им вернули их деньги, "пропавшие" в банках, вернуть курс гривны по восемь гривен за доллар и настаивают на отставке глава НБУ Валерии Гонтаревой.
На Ламбетском мосту в Лондоне в воскресенье взорвали автобус. Жители и гости британской столицы отделались легким испугом - это был постановочный трюк в рамках съемок нового боевика с участием Джеки Чана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В среду у здания Национального банка Украины собрались митингующие, которые требовали, чтобы им вернули их деньги, "пропавшие" в банках, вернуть курс гривны по восемь гривен за доллар и настаивают на отставке глава НБУ Валерии Гонтаревой.
На Ламбетском мосту в Лондоне в воскресенье взорвали автобус. Жители и гости британской столицы отделались легким испугом - это был постановочный трюк в рамках съемок нового боевика с участием Джеки Чана.