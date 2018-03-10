По словам и.о министра промышленности и торговли Алексея Грановского, до конца 2019 - начала 2020 года ДНР начнет производить автобусы, все, кроме шасси, планируется производить на территории республики.
Инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени (20.30 по Киеву). Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.
Крупная авария произошла накануне поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае. Как сообщает Центральное телевидения КНР, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Крупная авария произошла накануне поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае. Как сообщает Центральное телевидения КНР, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.
От 15 до 20 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту. Кроме того, стало известно о нападении неизвестного с ножом в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge.
Инцидент произошел в городе Гонаив на севере Гаити в воскресенье. Вначале автобус наехал на двух пешеходов, в результате чего один погиб и один пострадал, а затем попытался скрыться с места инцидента и въехал в группу музыкантов.
Инцидент произошел рано утром в понедельник. Частный автобус, перевозивший около 30 человек, направлялся из города Хайдарбад в город Какинада в штате Андхра-Прадеш. Автобус выбил ограждение и вылетел в канал, приземлившись при этом на крышу.
На Ламбетском мосту в Лондоне в воскресенье взорвали автобус. Жители и гости британской столицы отделались легким испугом - это был постановочный трюк в рамках съемок нового боевика с участием Джеки Чана.