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    автобусы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 67
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    Шотландский дрифт. По гололеду автобус виртуозно обогнул встречную машину. Видео
    Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку 
    09:25 02.03.2018
    364
    В столице Шотландии Эдинбурге водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда.
    Ребенок. Лечение
    В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе
    16:23 14.02.2018
    751
    Ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи, поэтому мать повезла его в город самостоятельно.
    Фура влетела в автобус с пассажирами в Херсонской области
    Грузовик снес маршрутку с пассажирами в Херсонской области
    03:52 05.02.2018
    674
    По информации пресс-службы полиции Херсонской области, грузовой автомобиль "ДАФ" врезался в автобус "Эталон", в котором находились 19 человек.
    При возгорании пассажирского автобуса в Казахстане погибли более 50 человек
    Более 50 человек сгорели в пассажирском автобусе в Казахстане
    09:18 18.01.2018
    657
    По информации МВД Казахстана, возгорание произошло в 07.30 по Киеву) на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителя.
    Три человека погибли, около 30 ранены в результате ДТП в Праге
    Под Прагой рейсовый автобус попал в жуткое ДТП, есть погибшие
    19:36 12.01.2018
    812
    По словам представителя службы пожарной охраны Чехии Моники Шиндловой, несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению.
    Двое погибли в результате наезда автобуса на остановку возле метро в Москве
    Автобус въехал в толпу людей на остановке возле метро в Москве
    09:21 29.12.2017
    689
    По информации источника в экстренных службах москвы, в результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека.
    ДНР
    В ДНР планируют производство собственных автобусов
    11:15 15.12.2017
    661
    По словам и.о министра промышленности и торговли Алексея Грановского, до конца 2019 - начала 2020 года ДНР начнет производить автобусы, все, кроме шасси, планируется производить на территории республики.
    На месте инцидента с польским автобусом
    В МИД Польши резко отреагировали на подрыв автобуса под Львовом
    23:56 10.12.2017
    1923Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Польские консульские службы установили, что в автобусе под Львовом ехала группа из 23 польских туристов, среди которых были чиновники местного самоуправления.
    Столкновение автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ
    Увеличилось число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
    19:33 06.10.2017
    184
    По словам пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риты Шляховой, один ребенок скончался, было сделано все возможное, все "верили, что он выживет".
    В Киеве водитель автобуса снес остановку вместе с людьми
    В Киеве водитель автобуса снес остановку вместе с людьми
    19:27 22.08.2017
    532
    По информации СМИ, водитель автобуса №99 не рассчитал тормозной путь и въехал в остановку, от удара остановку снесло, а людей, сидевших на скамейке, разбросало по асфальту.
    Скорая помощь в Египте. Архивное фото
    Два автобуса столкнулись в Египте, 5 человек погибли, полсотни ранены
    10:49 18.08.2017
    110
    Авария произошла на трассе эль-Каттамия - эс-Сохна. Автобус во время движения неожиданно отклонился от маршрута и столкнулся с другим автобусом, следовавшим в противоположном направлении.
    Автобус врезался в пешеходов в Ванкувере
    Автобус врезался в пешеходов в Ванкувере, есть погибшие - СМИ
    02:26 14.08.2017
    84
    Инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени (20.30 по Киеву). Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.
    Жуткая авария на северо-западе Китая. 36 человек погибших. Видео
    Жуткая авария на северо-западе Китая. Десятки погибших 
    09:53 11.08.2017
    166
    Крупная авария произошла накануне поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае. Как сообщает Центральное телевидения КНР, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.
    Двухэтажный автобус протаранил магазин в Лондоне. Видео
    Двухэтажный автобус протаранил магазин в Лондоне 
    13:00 10.08.2017
    81
    Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе столицы Великобритании, есть пострадавшие, сообщила полиция города. Медики сообщили, что оказали помощь шести пострадавшим.
    В Киеве во время движения развалился автобус
    ДТП в Киеве: автобус развалился во время движения
    15:07 16.07.2017
    531
    Согласно информации, дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки "Социального обеспечения". Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    Полиция подтвердила гибель 18 человек в ДТП автобуса в Баварии
    16:53 03.07.2017
    224
    По информации полиции Верхней Франконии, подтверждена гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии. ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус столкнулся с грузовиком и загорелся.
    В Луганской области автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся
    Страшное ДТП под Луганском: стали известны подробности
    19:18 25.06.2017
    1634
    Согласно информации, в автомобиле на момент дорожно-транспортного происшествия были 17 человек. Пять человек еще до скорой помощи отказались от госпитализации и покинули место происшествия.
    В Луганской области автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся
    Под Луганском перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 12 человек
    15:13 25.06.2017
    314
    Согласно информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель маршрутного такси съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, из которых двое детей.
    Танковые прожекторы в автобусе из России
    Пограничники нашли в автобусе из России товары "военного назначения"
    16:01 18.06.2017
    857
    Как сообщается, во время осмотра транспортного средства пограничный наряд совместно с сотрудником таможенного поста обнаружили в багажном отделении автобуса два танковых прожектора типа "Луна".
    В Китае перевернулся автобус из-за того, что пассажир отобрал руль у водителя
    В Китае семейная ссора в автобусе привела к ДТП и массе пострадавших 
    22:17 12.06.2017
    196
    В Китае пассажир автобуса вырвал у водителя руль, что привело к ДТП, в результате которого транспортное средство перевернулось. На такой поступок мужчину толкнула ссора с женой.
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    Ребенок. Лечение
    В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе
    16:23 14.02.2018
    751
    Ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи, поэтому мать повезла его в город самостоятельно.
    Шотландский дрифт. По гололеду автобус виртуозно обогнул встречную машину. Видео
    Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку 
    09:25 02.03.2018
    364
    В столице Шотландии Эдинбурге водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда.
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