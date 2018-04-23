Микроавтобус въехал в толпу людей в Торонто

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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Микроавтобус наехал на пешеходов в канадском Торонто, пострадали до 10 человек, сообщила в верифицированном аккаунте в Twitter местная полиция.
"Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч… Тяжесть ранений неизвестна, вероятно, 8-10 человек пострадали", — сообщила полиция.
Район происшествия перекрыт, уточнили в полиции.
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".
Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при наезде грузовика на толпу людей в Мюнстере на юге Германии.
— Obelix (@henrimiller100) 23 квітня 2018 р.