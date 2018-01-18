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    Более 50 человек сгорели в пассажирском автобусе в Казахстане

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    По информации МВД Казахстана, возгорание произошло в 07.30 по Киеву) на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителя.
    При возгорании пассажирского автобуса в Казахстане погибли более 50 человек
    askar_aktileu

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Более 50 человек погибли при возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.

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    "В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека", — говорится в сообщении.

    Как уточнил Иманкулов, возгорание произошло в 10.30 (07.30 по Киеву) на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство пассажиров устанавливается.

    Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться из автобуса, оказывается медицинская помощь силами сотрудников медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД Казахстана. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

    Ранее сообщалось, что автомобиль "Нива" врезался в автобус международного сообщения Мариуполь-Москва.

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