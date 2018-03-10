Белгородская область с 1990-х годов сотрудничает с приграничными областями Украины в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В 2003 году были подписаны документы о создании российско-украинского еврорегиона "Слобожанщина".
По словам Чепурного, в целом за ночь зафиксировано 13 обстрелов. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Старогнатовка, Чермалык, Новогнатовка, Новогригоровка, Прохоровка, Богдановка, Лебединское, Орловское и Новоселовка-2.
В Белгородской области в четверг была уничтожена первая партия санкционных продуктов: на полигоне твердых бытовых отходов бульдозерами было раздавлено не менее 10 тонн запрещенного к ввозу в Россию импортного сыра.
На железнодорожном переезде под Белгородом (Россия) произошло ДТП, в результате которого произошел сход локомотива и пяти вагонов пассажирского поезда, повреждены две опоры контактной сети, нарушен габарит соседнего пути.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал, что десять граждан Украины погибли и еще шесть госпитализированы после ДТП в Белгородской области. Позже медики сообщили об одиннадцати погибших.
Представители Международного Красного Креста посетили пункты временного размещения в Липецкой области, оценив условия социально-бытового обустройства беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".