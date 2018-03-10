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    Белгородская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Глава приграничной области РФ сообщил о разрыве соглашений с Украиной
    17:13 28.07.2017
    3349
    Белгородская область с 1990-х годов сотрудничает с приграничными областями Украины в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В 2003 году были подписаны документы о создании российско-украинского еврорегиона "Слобожанщина".
    Последствия обстрела Старогнатовки
    Ополченцы семь раз применили крупнокалиберное оружие в секторе "М" - пресс-офицер
    09:19 27.08.2015
    551Немирное перемирие на Донбассе.
    По словам Чепурного, в целом за ночь зафиксировано 13 обстрелов. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Старогнатовка, Чермалык, Новогнатовка, Новогригоровка, Прохоровка, Богдановка, Лебединское, Орловское и Новоселовка-2.
    Уничтожение запрещенного к ввозу в Россию импортного сыра в Белгородской области
    Уничтожение импортных сыров в России 
    17:16 06.08.2015
    496
    В Белгородской области в четверг была уничтожена первая партия санкционных продуктов: на полигоне твердых бытовых отходов бульдозерами было раздавлено не менее 10 тонн запрещенного к ввозу в Россию импортного сыра.
    Поезд в Белгородской области столкнулся с грузовиком
    Сход поезда с рельсов под Белгородом после столкновения с "КамАЗом" 
    18:43 31.07.2015
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    На железнодорожном переезде под Белгородом (Россия) произошло ДТП, в результате которого произошел сход локомотива и пяти вагонов пассажирского поезда, повреждены две опоры контактной сети, нарушен габарит соседнего пути.
    Поезд в Белгородской области столкнулся с грузовиком
    Поезд в Белгородской области столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие
    15:40 31.07.2015
    122
    Как сообщил источник в экстренных службах региона, по уточненным данным, трое госпитализированы, еще семь человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Одна из пострадавших в ДТП под Белгородом украинок отправлена на операцию
    09:49 18.02.2015
    205
    По словам заместителя главврача по лечебной части Алексеевской центральной районной больницы Александра Кириченко, состояние еще двоих пострадавших в ДТП удовлетворительное.
    Врач. Архивное фото
    Пострадавший при ДТП под Белгородом украинец выписан из больницы
    12:03 09.02.2015
    96
    Две женщины находятся в реанимации Алексеевской райбольницы, две женщины и мужчина - в травматологии. Водитель "КамАЗа" продолжит лечение амбулаторно.
    Место ДТП. Архивное фото
    МИД подтвердил, что 11 погибших в ДТП под Белгородом были украинцами
    13:16 06.02.2015
    193
    Министерство иностранных дел предоставило данные о гражданстве погибших пассажиров микроавтобуса, который разбился в России под Белгородом.
    Здание МИД Украины
    МИД подтверждает гибель 11 украинцев в ДТП в России
    12:28 04.02.2015
    245
    Как сообщает МИД, в результате аварии погибли 11 человек, пострадали - пятеро.
    Врач. Архивное фото
    Число пострадавших при ДТП в Белгородской области возросло до 6 - источник
    12:03 04.02.2015
    279
    По данным источника в правоохранительных органах региона, погибли граждане Украины, ехавшие из России в Луганскую область.
    Полиция России
    МВД РФ: возбуждено дело по факту ДТП с 11 погибшими украинцами в РФ
    11:08 04.02.2015
    155
    По уточненным данным, в результате ДТП погибли 11 человек, в том числе пять женщин и шесть мужчин - все они находились в микроавтобусе.
    Здание МИД Украины
    МИД проверяет информацию о гибели украинцев в ДТП в Белгородской области
    10:51 04.02.2015
    104
    В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что еще проверяют информацию о ДТП в Белгородской области
    ДТП в Белгородской области
    В ДТП в Белгородской области погибли 11 украинцев 
    09:37 04.02.2015
    696
    По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу на 13-м километре трассы Р-184, где столкнулся с грузовым автомобилем.
    Скорая помощь. Архивное фото
    ДТП в РФ, при котором погибли украинцы, могло случиться из-за водителя - МВД
    09:22 04.02.2015
    169
    Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал, что десять граждан Украины погибли и еще шесть госпитализированы после ДТП в Белгородской области. Позже медики сообщили об одиннадцати погибших.
    Больница
    Медики сообщают о гибели 11 человек в ДТП в Белгородской области
    08:56 04.02.2015
    855
    Ранее сообщалось о десяти погибших и шести пострадавших в ДТП, которое произошло в Алексеевском районе Белгородской области. Также сообщалось, что все погибшие - граждане Украины.
    Кареты российской скорой помощи
    В ДТП в РФ погибли десять граждан Украины - источник
    08:26 04.02.2015
    4265
    Сообщается, что "в микроавтобусе Mercedes из России в Луганскую область ехали 15 человек, после столкновения с КАМАЗом, предварительно, десять из них погибли, пятеро доставлены в больницы".
    Сало. Архивное фото
    Более 21 тонны контрабандного сала из Украины задержано в РФ
    15:36 10.12.2014
    154
    По информации Россельхознадзора, в Белгородской области РФ задержали машину, которая везла около 21 тонны контрабандного сала из Украины.
    Автомобиль Красного Креста
    Красный Крест поможет 5 тыс украинских переселенцев в России
    18:39 20.11.2014
    159Реакция в мире на события в Украине
    Представители Международного Красного Креста посетили пункты временного размещения в Липецкой области, оценив условия социально-бытового обустройства беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины.
    Карта Донбасса, японский язык
    Украинские беженцы в России: Единая страна это что-то нереальное
    15:26 31.10.2014
    1584Обстрелы Донецка, гибель людей
    В Белгороде можно часто услышать жесткую критику правительства Украины, что свидетельствует о том, что "повторное объединение страны" станет непростой задачей.
    Отправка гуманитарного конвоя в Украину
    Конвой с гуманитарной помощью Украине из Воронежа выдвинулся на Белгород
    07:37 13.08.2014
    348Российский конвой с гумпомощью в Украину
    Конвой с грузом гуманитарной помощи пострадавшим в юго-восточных областях Украины выдвинулся в направлении Белгорода, сообщает корреспондент РИА Новости.
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