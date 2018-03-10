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    Воронежская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Медведь. Архивное фото
    Сбежавший из зоопарка в РФ медведь убил пенсионера и ранил хозяина
    15:36 15.10.2017
    718
    По предварительным данным, медведь содержался в большом вольере, расположенном на территории частного зоопарка села Семилуки. Воскресным утром животное сумело выбить доску и выбралось из вольера.
    Массовая авария в Воронежской области: столкнулись 30 автомобилей. Видео
    Масштабная авария в Воронежской области: столкнулись 30 автомобилей 
    23:31 03.09.2017
    464
    Правоохранители начали проверку после массового ДТП с участием 30 автомобилей в Воронежской области, сообщается на сайте МВД РФ по региону. Уточняется, что в результате ДТП четыре человека пострадали, они доставлены в медицинское учреждение.
    Пожар в психоневрологическом диспансере в Воронежской области
    Пожар в психоневрологическом интернате в Воронежской области 
    02:49 14.12.2015
    170Пожар в Воронежской области: сгоревший интернат
    Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел вечером в субботу. По последним данным МЧС, погибли 23 человека, еще 23 пострадали.
    На месте пожара под Воронежем
    Воронежские власти объявили траур на 14 декабря по погибшим при пожаре
    13:57 13.12.2015
    160Пожар в Воронежской области: сгоревший интернат
    Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел вечером в субботу. По последним данным МЧС, погибли 23 человека. Пострадали 23. Возбуждено уголовное дело.
    Пожар в психдиспансере Воронежа. Видео
    На месте пожара в психинтернате под Воронежем 
    12:26 13.12.2015
    225Пожар в Воронежской области: сгоревший интернат
    Пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района начался вечером в субботу. По последним данным, погибли 23 человека, еще 23 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
    Тушение огня сотрудником МЧС РФ
    Число погибших при пожаре под Воронежем выросло до 23 человек - МЧС
    09:28 13.12.2015
    819Пожар в Воронежской области: сгоревший интернат
    Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района начался вечером в субботу. Пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.
    Пожар. Архивное фото
    Пожар под Воронежем: в МЧС уточнили число погибших
    08:15 13.12.2015
    1411Пожар в Воронежской области: сгоревший интернат
    Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района начался вечером в субботу. Пожар был локализован на площади 700 квадратных метров, позднее в МЧС сообщили, что пожар потушен.
    Пожарный автомобиль МЧС РФ. Архивное фото
    Пожар в интернате под Воронежем: число жертв увеличилось до 23
    07:31 13.12.2015
    124Пожар в Воронежской области: сгоревший интернат
    По данным МЧС, 19 тел погибших было обнаружено на месте пожара, двое скончались в больнице, продолжались поиски еще двоих.
    МЧС РФ. Архивное фото
    Пожар под Воронежем: жертвами стали более 20 человек
    05:41 13.12.2015
    142Пожар в Воронежской области: сгоревший интернат
    Пожар в Воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района начался вечером в субботу. По последним данным, погиб 21 человек.
    Авария автобуса под Воронежем. Архивное фото
    Еще один автобус "Донецк – Москва" попал в ДТП под Воронежем
    10:34 08.12.2015
    2057Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    При аварии пострадали пять человек, проживающих в Донбассе. Сейчас в больнице в Воронежской области находятся пять человек, которые проходят обследование.
    ДТП с участием автобуса с украинцами под Воронежем
    Скончалась украинка, пострадавшая в аварии автобуса "Москва-Донецк"
    11:09 07.12.2015
    658Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    Количество жертв аварии автобуса, разбившегося в России на трассе М-4 "Дон", возросло до пяти человек. Тело погибшей женщины будет доставлено в Донецкую область.
    ДТП с участием автобуса с украинцами под Воронежем
    Колонна реанимобилей прибыла из Донбасса за пострадавшими в ДТП под Воронежем
    09:32 01.12.2015
    598Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    В Больницах Воронежской области находятся 17 пострадавших в крупной аварии с автобусом, который ехал из Москвы в Донецк. Прибывшие медики решат, кого забрать на родину в первую очередь.
    ДТП с участием автобуса с украинцами под Воронежем
    Автобус с украинцами попал в аварию вблизи Воронежа: кадры с места ЧП 
    13:59 30.11.2015
    781Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    Двое граждан Украины погибли в ДТП под Воронежем, 12 граждан получили травмы средней тяжести, сообщил в понедельник представитель департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.
    ДТП в Воронежской области с украинцами. Видео
    На месте ДТП под Воронежем, в котором погибли украинцы 
    13:59 30.11.2015
    505Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    По данным ГУ МВД России по Воронежской области, водитель автобуса, следовавшего со стороны Москвы в сторону Ростова, из-за ледяного дождя не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
    Автобус, который направлялся из Москвы в Ростов и перевернулся под Воронежем
    В аварии автобуса под Воронежем пострадали 11 жителей Донбасса, один погиб
    10:11 30.11.2015
    1119
    Спасатели сообщают, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за плохих погодных условий - шел ледяной дождь. Автобус направлялся из Москвы в направлении города Ростов.
    Операция по розыску. Архивное фото
    "Воронежский маньяк" застрелился в ходе перестрелки с полицией
    11:23 21.10.2015
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    Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, поскольку смерть Меркулова наступила в результате огнестрельного ранения головы.
    Строительство железной дороги в России в обход Украины
    Строительство российской железной дороги в обход Украины 
    08:26 27.09.2015
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    На работы по строительству двухпутной электрифицированной дороги брошены силы 600 военнослужащих и 350 единиц специальной техники. Работы контролирует Министерство обороны РФ.
    Вагон РЖД, архивное фото
    Железная дорога в обход Украины должна заработать в 2017 г - РЖД
    13:37 26.09.2015
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    "Российские железные дороги" оценивают стоимость обходной ж/д ветки в 50 миллиардов рублей. Будет проложено 122 километра двухпутной электрифицированной железной дороги.
    Российские военные. Архивное фото
    Мобилизационные учения пройдут в Воронежской области - минобороны РФ
    04:29 25.08.2015
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    Как сообщили в минобороны РФ, за каждым военнослужащим запаса, призванным на данные сборы, сохранится средняя заработная плата по основному месту работы. Кроме того, участники сбора получат денежное довольствие и выплаты.
    Зоопарк в Грозном
    В Россию не впустили гражданина Украины с павлином
    12:51 31.07.2015
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    Россельхознадзор запретил въезд украинцу, которые вез в поезде экзотическую птицу для последующей продажи в Москве. Документов на ввоз павлина и гражданина Украины не было.
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