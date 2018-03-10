Правоохранители начали проверку после массового ДТП с участием 30 автомобилей в Воронежской области, сообщается на сайте МВД РФ по региону. Уточняется, что в результате ДТП четыре человека пострадали, они доставлены в медицинское учреждение.
Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел вечером в субботу. По последним данным МЧС, погибли 23 человека. Пострадали 23. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района начался вечером в субботу. Пожар был локализован на площади 700 квадратных метров, позднее в МЧС сообщили, что пожар потушен.
По данным ГУ МВД России по Воронежской области, водитель автобуса, следовавшего со стороны Москвы в сторону Ростова, из-за ледяного дождя не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Как сообщили в минобороны РФ, за каждым военнослужащим запаса, призванным на данные сборы, сохранится средняя заработная плата по основному месту работы. Кроме того, участники сбора получат денежное довольствие и выплаты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".