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    В России во время учений разбился военный самолет

    (обновлено: )54821
    Министерство обороны России сообщает, что утром в четверг произошло падение самолета Як-130, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, оба пилота катапультировались и выжили.
    Российский учебно-боевой самолет Як-130
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета, оба пилота катапультировались, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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    "Двенадцатого апреля 2018 года около 9 часов 40 минут в ходе проведения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в города Борисоглебск (Воронежская область)", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полетов дал команду на катапультирование.

    "Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", — добавляется в сообщении.

    Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полётов авиации Вооруженных сил РФ.

    Накануне, 11 апреля, на северо-востоке Сербии разбился учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb. Один из пилотов погиб, второй получил тяжелые ранения.

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