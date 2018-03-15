В "Борисполе" аварийно сел самолет из Хельсинки

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.Украинская правда".
"Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту", — сказала она.
По ее словам, рейс осуществляли Международные авиалинии Украины.
В Бориспольском районном отделении ГСЧС подтвердили, что в 14.35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.
По словам представителя ГСЧС, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.
Напомним, в России в аэропорту Якутства при вылете самолет Ан-12 оторвало створку грузового люка.