В "Борисполе" аварийно сел самолет из Хельсинки

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.

В аэропорту Борисполь в четверг, 15 марта, совершил аварийную посадку самолет рейсом Хельсинки-Борисполь, сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош, передает " Украинская правда"

"Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту", — сказала она.

По ее словам, рейс осуществляли Международные авиалинии Украины.

В Бориспольском районном отделении ГСЧС подтвердили, что в 14.35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.

По словам представителя ГСЧС, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.

Напомним, в России в аэропорту Якутства при вылете самолет Ан-12 оторвало створку грузового люка.