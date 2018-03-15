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    В "Борисполе" аварийно сел самолет из Хельсинки

    (обновлено: )97
    Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет рейсом Хельсинки-Борисполь аварийно сел из-за технических проблем.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. 

    Очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем. Видео
    Limon.KG/Youtube
    Очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем
    В аэропорту Борисполь в четверг, 15 марта, совершил аварийную посадку самолет рейсом Хельсинки-Борисполь, сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош, передает "Украинская правда".

    "Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту", — сказала она.

    По ее словам, рейс осуществляли Международные авиалинии Украины.

    В Бориспольском районном отделении ГСЧС подтвердили, что в 14.35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.

    По словам представителя ГСЧС, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.  

    Напомним, в России в аэропорту Якутства при вылете самолет Ан-12 оторвало створку грузового люка.

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