В России из самолета рассыпались золотые слитки - СМИ

Фото t.me/breakingmash

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В России в аэропорту Якутства при вылете самолет Ан-12 оторвало створку грузового люка, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна.

"Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", — сообщает аэропорт.

Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.

Фото t.me/breakingmash Грузовой люк самолета Ан-12 оторвался в Якутске

По информации sakhaday.ru, после того, как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

В социальных сетях появились фотографии якобы вывалившихся из самолета слитков золота. Также опубликовано фото деформированного люка.