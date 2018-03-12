наверх
12.03.201814:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Непале самолет рухнул на футбольное поле

    (обновлено: )41901
    Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, вместо этого упав на футбольное поле к востоку от аэропорта столицы Непала Катманду.
    Крушение самолета US-Bagnla в Катманду
    Фото kathmandupost.ekantipur.com/

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla разбился в понедельник неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.

    На месте крушения вертолета в Нью-Йорке
    twitter.com/ABC
    В Нью-Йорке рухнул вертолет

    Лайнер мог потерпеть крушение из-за технического сбоя, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

    Как стало известно ранее, во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, вместо этого упав на футбольное поле к востоку от аэропорта. Газета отмечает, что вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар.

    Власти полагают, что в результате аварии могут быть жертвы, однако официальных данных на этот счет пока нет.

    В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Согласно поступающим данным, к настоящему времени спасены и отправлены в близлежащие медучреждения 17 пассажиров.

    Напомним, накануне в Иране разбился частный самолет, который летел из Шарджи в Стамбул. На борту самолета находились 11 человек, включая трех членов экипажа. Среди пассажиров была дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    При описи оружия, изъятого у Рубана загорелся снаряд
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом