В российском аэропорту задержали мужчину, бегавшего голым по самолету

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину, который бегал по салону самолета во время полета без одежды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время полета 47-летний житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону. Нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику", — сказала она журналистам.

По словам Волк, мужчина был доставлен в дежурную часть в аэропорту "Толмачёво". Проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Киеве якобы советник председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виталий Рябцун пытался подраться с охраной ночного клуба Saxon, угрожал сотрудникам полиции, а также спровоцировал ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей.