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    Россия

    В российском аэропорту задержали мужчину, бегавшего голым по самолету

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    Во время полета 47-летний житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону.
    Задержанный дебошир
    МВД РФ

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину, который бегал по салону самолета во время полета без одежды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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    "Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время полета 47-летний житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону. Нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику", — сказала она журналистам.

    По словам Волк, мужчина был доставлен в дежурную часть в аэропорту "Толмачёво". Проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".

    Ранее сообщалось, что в Киеве якобы советник председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виталий Рябцун пытался подраться с охраной ночного клуба Saxon, угрожал сотрудникам полиции, а также спровоцировал ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей.

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