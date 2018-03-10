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    Катманду

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Жители Катманду опасаются нового мощного землетрясения в Непале
    Жители Катманду в страхе из-за нового землетрясения в Непале 
    16:35 12.05.2015
    80Землетрясение в Непале
    Движение в столице Непала было парализовано после новых мощных подземных толчков, произошедших во вторник, 12 мая. В течение получаса произошло четыре землетрясения.
    Эвакуация украинцев из Непала
    В Непале до сих пор не вышли на связь 38 украинцев — МИД Украины
    18:11 08.05.2015
    91Землетрясение в Непале
    Министерство иностранных дел сообщает, что продолжается поиск граждан Украины, которые могли пострадать или погибнуть при землетрясении в Непале.
    Разрушения в Непале с высоты птичьего полета
    Самолет для эвакуации украинцев вылетел из Дели в Катманду - МИД
    16:53 05.05.2015
    390Землетрясение в Непале
    Самолет Минобороны Ил-76 вылетел для эвакуации граждан Украины в Дели еще ночью 30 апреля. На эвакуацию украинцев из Непала было выделено 7,4 миллиона гривен.
    Самолет
    Чартерному самолету для эвакуации украинцев не дают разрешения на посадку в Непале
    10:38 05.05.2015
    1232Землетрясение в Непале
    Чартерный самолет компании Atlas Jet в Стамбуле, с двумя сменными экипажами и владельцем компании на борту, стоит заправленный с вечера 4 мая, сообщает журналист Богдан Кутепов.
    Ситуация в Непале
    Разбор завалов в Катманду 
    04:50 05.05.2015
    111Землетрясение в Непале
    Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля в соседнем с Индией Непале. Согласно последним данным, более 14 тысяч человек получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков.
    Самолет ГСЧС вылетел в Непал для эвакуации украинцев
    Украинский Ил-76 вылетит в Непал для эвакуации граждан 3 мая
    18:30 01.05.2015
    209Землетрясение в Непале
    По информации Минобороны, на данный момент Ил-76 ремонтируют в Дели, а предварительно разрешение на перелет предоставлен на 3 мая этого года.
    Жертвы землетрясения скандируют антиправительственные лозунги
    Протесты жертв землетрясения в Непале 
    14:21 29.04.2015
    199Землетрясение в Непале
    В Непале проходят протесты против отсутствия правительственной помощи жертвам землетрясения в Катманду. В ходе протестов произошла потасовка жертв землетрясения с непальскими полицейскими, когда первые пытались блокировать дорожное движение.
    Землетрясение в Непале
    Число погибших при землетрясении в Непале возросло до 2,5 тыс - СМИ
    17:43 26.04.2015
    498Землетрясение в Непале
    Согласно информации, количество погибших только в Катманду достигло 777 человек. Число погибших в результате мощного землетрясения в Непале возросло до 2,5 тысячи человек.
    Землетрясение в Непале
    Количество жертв землетрясения в Непале превысило 1450
    18:32 25.04.2015
    229Землетрясение в Непале
    Согласно информации, только в столице Катманду погибли около 200 человек. Многие дома и постройки разрушены. По предварительным данным, более 1,7 тысячи человек получили ранения.
    Волонтеры участвуют в аварийно-спасательных работах
    Спасатели извлекли из разрушенной башни в Катманду почти 200 человек
    16:50 25.04.2015
    280Землетрясение в Непале
    Согласно информации представителя полиции с места происшествия, как минимум 180 тел было обнаружено под разрушенной башней Бхимсена (Дхарахара) в столице Непала Катманду.
    Землетрясение в Непале
    Количество погибших в Непале достигло 688 человек
    15:05 25.04.2015
    516Землетрясение в Непале
    Согласно информации представителя МВД страны, количество погибших в результате землетрясения в Непале выросло на 70 человек. Как сообщается, в Катманду погиб 181 человек.
    Крупнейшие геологические катастрофы последних десятилетий
    Крупнейшие геологические катастрофы последних десятилетий 
    13:54 25.04.2015
    1406
    За последние шестьдесят лет землетрясения унесли жизни 1,4 миллионов человек. Последнее мощное землетрясение произошло в Неале 25 апреля.
    Землетрясение в Непале
    Более 150 человек погибли из-за землетрясения в Катманду
    12:50 25.04.2015
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    Ранее первые официальные данные сообщали о 120 погибших по стране. Также есть погибшие и пострадавшие в соседней Индии.
    Скорая помощь в Непале
    Сотни людей могут быть под завалами рухнувшей в Катманду башни - СМИ
    11:12 25.04.2015
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    Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Из Непала поступают сообщения о разрушенных зданиях и закрытии столичного аэропорта в Катманду.
    Скорая помощь в Непале
    Десятки человек пострадали при землетрясении в столице Непала
    10:48 25.04.2015
    477Землетрясение в Непале
    Пока сообщения о летальных случаях не поступали. В столице были разрушены некоторые здания, также был закрыт аэропорт в Катманду.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Аэропорт Катманду закрыт из-за землетрясения - СМИ
    10:03 25.04.2015
    336
    Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
    Панорама города Катманду
    Несколько зданий обрушились в Катманду из-за землетрясения
    09:51 25.04.2015
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    Сообщается, что толчки также ощущались в столице Индии Нью-Дели и других городах на севере страны. Данные о возможных жертвах пока не поступали.
    Протесты в Непале
    Протесты в Непале 
    22:28 07.04.2015
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    Из-за массовых протестов партии Маоистов и их сторонников в столице были закрыты магазины и школы.
    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Катманду
    Аэропорт Непала открылся после аварии
    10:44 08.03.2015
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    Согласно информации, спустя четыре дня после аварии самолета на взлетно-посадочной полосе, из-за чего из Катманду не могли вылететь более 20 тысяч туристов, аэропорт открылся для международных рейсов.
    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Катманду
    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Катманду 
    15:44 04.03.2015
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    Самолет авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту непальской столицы Катманду. Всего борту авиалайнера находились 240 пассажиров. Все они были эвакуированы с места происшествия.
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