Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля в соседнем с Индией Непале. Согласно последним данным, более 14 тысяч человек получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков.
В Непале проходят протесты против отсутствия правительственной помощи жертвам землетрясения в Катманду. В ходе протестов произошла потасовка жертв землетрясения с непальскими полицейскими, когда первые пытались блокировать дорожное движение.
Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Из Непала поступают сообщения о разрушенных зданиях и закрытии столичного аэропорта в Катманду.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту непальской столицы Катманду. Всего борту авиалайнера находились 240 пассажиров. Все они были эвакуированы с места происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".