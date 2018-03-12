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    В Нью-Йорке рухнул вертолет

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    Вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.
    На месте крушения вертолета в Нью-Йорке
    twitter.com/ABC

    По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.

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    В свою очередь газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что на данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

    По меньшей мере два человека погибли в результате инцидента с вертолетом в Нью-Йорке, сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.

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