В Нью-Йорке рухнул вертолет

По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.
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В свою очередь газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что на данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.
По меньшей мере два человека погибли в результате инцидента с вертолетом в Нью-Йорке, сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.
DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK— ABC News (@ABC) 11 марта 2018 г.
There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK