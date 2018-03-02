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    Самолет из США экстренно приземлился в Магадане из-за ЧП на борту

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    Boeing 787-9 Dreamliner был вынужден совершить посадку в пять утра в аэропорту Магадана, так как во время полета одному из пассажиров, гражданину США, стало плохо.
    Boeing 787. Архивное фото
    flickr.com/Drewski2112

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Людмила Щербакова. Самолет китайской авиакомпании XiamenAir, летевший из Лос-Анджелеса в Циндао экстренно приземлился в аэропорту Магадана; один из пассажиров почувствовал себя плохо, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

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    "Boeing 787-9 Dreamliner был вынужден совершить посадку в пять утра в аэропорту Магадана. Во время полета одному из пассажиров, гражданину США, стало плохо. После приземления лайнера, мужчину сразу же госпитализировали в Магаданскую областную больницу", — рассказал собеседник агентства.

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    Мужчина в тяжелом состоянии, сейчас магаданские медики оказывают ему помощь, сообщил РИА Новости представитель Магаданской областной больницы.

    "Госпитализированному мужчине восемьдесят лет. Он без сознания. Состояние у него тяжелое, медики сначала предполагали инсульт, но диагноз не подтвердился. Сейчас устанавливают диагноз. Здесь же будут принимать решение, где дальше будет получать лечение этот больной", — пояснил собеседник агентства.

    Накануне сообщалось, что в Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов. 

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