В сети появилось видео испытаний самого большого в мире самолета

Видео опубликовал в Twitter один из руководителей проекта Пол Аллен. Тестирование проходило 24 и 25 февраля. Для проверки работы двигателей и бортовых систем аппарат выполнил несколько выездов. На ВПП Stratolaunch развил скорость в 46 миль в час (74 километра в час).

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Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес — 230 тонн. По предварительным расчетам, аппарат сможет поднять в воздух до 250 тонн груза. Ожидается, что первый испытательный полет состоится в 2019 году.