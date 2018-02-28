Китай строит самолет, который долетит из Пекина в Нью-Йорк за пару часов

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Конструкторы из Китая, занимающиеся разработкой нового самолета, утверждают, что аппарат сможет летать на скорости 6 тыс км/ч, что примерно в пять раз быстрее скорости звука, передает Independent.

Группа ученых из Китайской академии наук (КАН) отмечает, что самолет сможет доставлять пассажиров или грузы из Пекина в Нью-Йорк всего за пару часов (на данный момент такое путешествие занимает около 14 часов).

Исследователи заявляют, что протестировали уменьшенную модель самолета в аэродинамической трубе. По словам ученых, в ходе испытаний аппарат развивал скорость от 5 до 7 Махов (от 6 115 км/ч до 8 600 км/ч), при малом лобовом сопротивлении и высокой подъемной силе.

Самолет имеет два крыла и получил название I Plane; по предварительным расчетам ученых, он сможет перевозить до пяти тонн груза или примерно 50 пассажиров. О разработке аппарата специалисты КАН сообщают в работе, опубликованной в журнале Science China Physics, Mechanics & Astronomy.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.