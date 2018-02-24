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    "Жена депутата" устроила скандал на борту самолета

    (обновлено: )1145
    Пассажирам и стюардессам рейса Москва - Бейрут пришлось поволноваться из пассажирки, устроившей истерику и скандал из-за случайно пролитой на нее воды.
    Видео Николай Федоров

    Один из пассажиров рейса Москва – Бейрут выложил в Сеть видео, на котором женщина, утверждающая, что она жена депутата, устроила дебош. Скандал произошел  из-за того, что другая пассажирка облила ее водой.

    В ролике видно, что одна из пассажирок самолета в истерике оскорбляет и угрожает сидящей впереди девушки, кричит, что она "жена депутата" и грозит устроить той проблемы.

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    Инцидент произошел из-за того, что женщина разложила кресло в салоне и случайно облила попутчицу водой. В конце ролика уже обе женщины пытаются стереть с себя жидкость.

    Пассажирами и стюардессам в итоге удалось успокоить скандалистку. Действительно ли пассажирка является супругой народного избранника и из какой она страны, остается пока что неизвестным.

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