Депутату из Одессы в день рождения брызнули газом в глаза

Фото Facebook Ирины Ковалиш

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутат Одесского областного совета Алексей Кобыльников пострадал в результате нападения неизвестных, сообщила Ирина Ковалиш, которая также является депутатом облсовета.

По ее словам, Кобыльникову брызнули в глаза из баллончика со слезоточивым газом.

"Беспредел самый настоящий. Сегодня в день рождения Алексея Кобыльникова ему по пути на работу в облсовет в районе Сегедской неизвестные брызнули в лицо, предварительно, слезоточивым газом из баллончика. По чистой случайности мимо проезжал помощник одно из депутатов Одесского областного совета, который отвез Кобыльникова в ближайшее медучреждения для оказания помощи", — написала Ковалиш на своей странице в Facebook.

Она указывает, что это — далеко не первый случай нападения на депутата, который год назад вышел из фракции партии "Видродження". Ранее Кобыльникова били, резали шины его авто и обливали краской двери квартиры.

Позднее Ковалиш опубликовала результаты медицинского обследования пострадавшего депутата. У Кобыльникова химические ожоги глаз, лица. По факту нападения он подал заявление в полицию.

Накануне сообщалось, что трое неизвестных нанесли удар ножом в бедро бывшего депутата Тернопольского городского совета Игоря Турского. Ранее он и его двое коллег были со скандалом исключены из ВО "Свобода".