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    Симпатичную девушку-депутата обокрали у станции метро в Киеве

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (280)

    (обновлено: )42811
    Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
    Депутат Киевсовета Марина Кочур
    Facebook Марина Кочур

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возле станции метро "Лесная" у депутата Киевсовета Марины Кочур вытащили из кармана телефон, сообщила девушка в Facebook.

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    Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.

    По словам пострадавшей, обворовавшую ее девушку уже неоднократно задерживали. Также депутат на своей странице обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой поставить это дело на контроль.

    "Поскольку сегодня я потерпевшая, а завтра это может быть бабушка, которая не сможет себя защитить от воров", — объяснила свое обращение к чиновникам Кочур.

    Ранее сообщалось, что в ночь 2 января полиция Днепра не принимала вызовы от граждан. Как оказалось, что злоумышленники обрезали кабель линии "102".

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