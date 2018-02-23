Симпатичную девушку-депутата обокрали у станции метро в Киеве

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возле станции метро "Лесная" у депутата Киевсовета Марины Кочур вытащили из кармана телефон, сообщила девушка в Facebook.

Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.

По словам пострадавшей, обворовавшую ее девушку уже неоднократно задерживали. Также депутат на своей странице обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой поставить это дело на контроль.

"Поскольку сегодня я потерпевшая, а завтра это может быть бабушка, которая не сможет себя защитить от воров", — объяснила свое обращение к чиновникам Кочур.

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