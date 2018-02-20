Во Львове депутаты устроили штурм одного из автопредприятий

По информации Zaxid.net, группа депутатов, среди которых Игорь Зинкевич, Любомир Босаневич, Сергей Ивах, Игорь Телишевский, Игорь Дякович, Мирослав Данылкив. Депутаты другие решили проверить информацию о том, что зарплату водителям АТП-1 дают только после того, как они выполнят план и выплатят долги.

Около 9:30 депутаты приехали на АТП-1, на ул. Авиационную, 1, но охранники предприятия отказались их пропустить. Когда же депутаты все же попытались силой прорваться через проходную, произошла стычка.

Один из охранников заявил, что в результате столкновения были повреждены двери, а ему сломали руку. У Игоря Телишевского была разорвана куртка.

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Депутаты требовали не препятствовать их деятельности, угрожая уголовной ответственностью. Наконец, после 15-минутной схватки, охрана пропустила депутатов, представителей Общественного совета при управлении транспорта Львовского горсовета и журналистов на территорию предприятия.

Директор ЛК "АТП №1" Орест Хамула назвал провокацией информацию о невыплате зарплаты водителям в полном объеме.

"В интернете распространили фейковую информацию о том, что АТП-1 не выплачивает зарплату в полном объеме и делает это по двум ведомостям. Такие действия и разговоры — это провокация. Человек, распространивший эту информацию — это вымышленный персонаж, которого в штате АТП-1 нет. Есть люди, которым не нравится то, что на маршрутках начали устанавливать датчики контроля уровня топлива", — отметил Хамула.

По его словам, в прошлом году через систему ProZorro предприятие закупило датчики для контроля уровня топлива, которыми оборудованы уже 30% машин.