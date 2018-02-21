Вооруженное нападение на депутата от БПП совершено в Житомирской области

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Под Бердичевым (Житомирская область) совершено вооруженное нападение на депутата Бердичевского районного совета от фракции "Блок Петра Порошенко" Солидарность" Габриэла Мкртчяна, сообщает местное издание berdichev.biz.

"Как нам стало известно из своих источников, на депутата Бердичевского районного совета Габриэла Мкртчяна было совершенно вооруженное нападение на дороге возле Бердичева. По разрозненной и противоречивой информации, неизвестный гражданин отобрал у депутата документы и навел на него пистолет. Якобы преступник был в форме полиции", — говорится в сообщении.

Читайте также — Из Кропивницкого: часового судят за убийство…

Подробности происшествия пока выясняются, "однако сам депутат жив, и в данный момент дает показания в Бердичевском отделе полиции".

Напомним, в начале февраля в Никополе Днепропетровской области в результате взрыва пострадал депутат горсовета.