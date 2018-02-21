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    Вооруженное нападение на депутата от БПП совершено в Житомирской области

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (275)

    (обновлено: )12310
    По данным местных СМИ, на депутата Бердичевского районного совета Габриэла Мкртчяна было совершенно вооруженное нападение. По предварительным данным, неизвестный преступник был один в форму полиции.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Под Бердичевым (Житомирская область) совершено вооруженное нападение на депутата Бердичевского районного совета от фракции "Блок Петра Порошенко" Солидарность" Габриэла Мкртчяна, сообщает местное издание berdichev.biz.

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    "Как нам стало известно из своих источников, на депутата Бердичевского районного совета Габриэла Мкртчяна было совершенно вооруженное нападение на дороге возле Бердичева. По разрозненной и противоречивой информации, неизвестный гражданин отобрал у депутата документы и навел на него пистолет. Якобы преступник был в форме полиции", — говорится в сообщении.

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    Подробности происшествия пока выясняются, "однако сам депутат жив, и в данный момент дает показания в Бердичевском отделе полиции".

    Напомним, в начале февраля в Никополе Днепропетровской области в результате взрыва пострадал депутат горсовета

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