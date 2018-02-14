Темы дня в Украине: мутный криминал в Херсоне, газовщики Днепра шокируют

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Саакашвили выполнил свою миссию в Украине и может быть свободен, считают в Одессе, в Херсоне разбираются в подробностях "нападения" на птицефабрику, а в Днепре местные жители столкнулись с газовыми проблемами.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Херсон: "Странное происшествие на птицефабрике"

Заявление о преступлении поступило в полицию в обед 4 января. Звонивший сообщил, что неизвестные люди подъехали на МАЗе с прицепом к Каховской птицефабрике (в поселке городского типа Любимовка), сняли ворота, заехали на территорию, выносят из птичника и грузят в прицеп металлические конструкции из сетки – клетки для содержания кур-несушек.

На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа. К ее приезду неизвестные уже погрузили в кузов 3,6 тонны металлических изделий. Никаких документов на автомобиль и на груз они предоставить не смогли и отказались от дачи показаний. МАЗ с прицепом и конструкции из сетки были изъяты. Старший следователь Каховского отдела полиции подал ходатайство в суд на арест изъятого имущества, так как грузовик и клетки могут быть вещественными доказательствами преступления.

Одесса: "Саакашвили: депортация или… эвакуация?"

В итоге это все-таки случилось: откуда у режима Порошенко, полгода, казалось, бессильно наблюдавшего за грузинским политическим шоу, внезапно нашлась решимость для столь резкого шага?

…В общем, пока факты свидетельствуют о том, что Порошенко согласился пойти на уступки коллективному Западу по основным спорным позициям, и конфликт если не был исчерпан, то вышел из активной фазы. А значит, потребность в "Михомайдане" вообще и Саакашвили в роли разоблачителя "власти барыг" пропала.

Алексей Гончаренко, facebook Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама

Днепр: "Газовщики откровенно послали горожан: тем, кому успели поставить домовой счетчик, индивидуальных ставить не будут"

Согласно изменениям в Законе, бытовые потребители природного газа могут самостоятельно устанавливать индивидуальные приборы учета газа с последующей компенсацией таких расходов за счет средств в тарифе на распределение природного газа.

Для потребителей природного газа, которые установят счетчики в 2018 году, соответствующая компенсация должна осуществиться в течение 12 месяцев. Однако порядок и размеры компенсации затрат на приобретение и установку индивидуальных счетчиков природного газа для населения устанавливаются именно Кабмином.

Кропивницкий: "Не в том месте, не в то время"

В тот несчастливый вечер 23 мая прошлого года Винсент-Эммануэль Тимоти Овиаве шел с тренировки по самому центру города Кропивницкий. …В это время по улице Гоголя, мимо упомянутого дома-горисполкома, мимо лавочки влюбленных, летели "Жигули" ВАЗ 2102. Водитель машины был, скажем так, взбодренным. На красный свет светофора он не успел вовремя притормозить и вылетел на Большую Перспективную. Хорошо так выехал. А по Перспективной сверху, со стороны площади Героев Майдана, несся "Фольксваген Поло". Как потом показала экспертиза, немецкая машина ехала со скоростью 111 км/ч (согласно правилам, в городах максимальная скорость движения на тот момент была 60 км, сейчас она снижена вообще до 50 км/ч).

Иномарка врезается в чудо советского автопрома и делает два переворота в воздухе, после чего приземляется на крышу. По ходу полета "Фольксваген" ломает дерево и сбивает пешеходный светофор. Сразу скажем – водитель этой машины отделался испугом и легкими ушибами, сработали подушки безопасности и другие защитные системы, всем известны качество, надежность и защищенность немецких автомобилей. Водитель и пассажирка "Жигулей" получили умеренные травмы. А вот проходившему не в то время и не в том месте Винсенту повезло намного меньше.

uc.kr.ua ДТП в Кропивницком

Львов: "Жизнь после ПиС. О будущем польско-украинского примирения"

Произошло то худшее, чего так опасались многие интеллектуалы с обеих сторон границы. В одной стране история вдруг стала выгодным орудием в электоральных соревнованиях и, что хуже, в формировании международных отношений еще и с ближайшими соседями.

…В итоге, для налаживания эффективного исторического диалога каждая из сторон должна пойти на определенные уступки в восприятии собственной истории. Впрочем, все эти возможные уступки – это лишь вспомогательный инструмент. Они не будут иметь никакого успеха без решения главной проблемы – объективного последовательного расследования всех военных преступлений 1940-х годов. Как бы мы не сопротивлялись, получается, что в своих отношениях украинцы и поляки дошли до той стадии, когда просто так забыть о темном прошлом уже не получится: слишком много "могил разрыто".