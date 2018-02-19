Улицы становятся опасны! Как ура-патриоты выдрессировали полицию

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

К годовщине Майдана активизировались разные ультраправые движения. По количеству организованных погромов и беспорядков, они за несколько дней выполнили месячный план. Полиция, как водится, молча "охраняла общественный порядок", тупо наблюдая за буйствующей молодежью. Силовики до сих пор не могут понять, что им делать, как поступать. Не трогают уличных хулиганов— плохо. Трогают — еще хуже. После задержания самых буйных активистов, один из которых ранил полицейского, силовикам уже дали по рукам.

За что боролись…

Суд отпустил на поруки добровольца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, который 15 февраля стрелял в полицейского из наградного пистолета, выданного главой МВД Арсеном Аваковым у Соломенского райсуда Киева, где выбирали меру пресечения мэру Одессу Геннадия Труханова. За него поручились Егор Соболев, Владимир Парасюк и Семен Семенченко. Они же взяли на поруки еще одного задержанного экс-бойца "Донбасса" Николая Чудовского с позывным "Чудо". Тот факт, что Федорченко напал на полицейских, для судьи Шевченковского суда Виктории Светлицкой не стал аргументом для принятия решения посадить стрелка хотя бы под домашний арест. Он не просто на свободе, он может продолжать в том же духе, он получил на это благословение.

"Страна" Под киевским судом, где слушают дело Труханова, подстрелили силовика

"Посмотрите, что происходит. Мы задерживаем хулиганов, которые на нас нападают, в нас бросают камни, заливают газом, стреляют, — мы плохие. Добрые судьи их отпускают. Зачем нам в таком случае их задерживать, если они через несколько часов снова гуляют на свободе и показывают нам средний палец?! Дальше, эти активисты выработали определенную тактику — в первых рядах выставляют неразумных малолеток, их натравливают, те прут. Если им дать по шее, потом поднимется вой: "Они же дети!", "Вы детей избили!". Это все уже проходили четыре года назад. И получается, что каждый, кто стоит в оцеплении, склонятся к тому, что от греха подальше лучше не трогать "г", вонять не будет. А потом эти "не тронутые" детки идут громить банки, здания, что угодно. Вот такой круговорот в природе", — объясняет сотрудник спецподразделения полиции Сергей.

Все смешалось у Авакова

Но даже если полиция и держала удар под судом над мэром Одессы, то в воскресенье, когда другие патриоты громили банки и Россотрудничество, как страус спрятала голову в песок. Полиция издалека наблюдала, как активисты-радикалы бьют стекла, жгут флаг, разрисовывают стены. Более того, накануне погрома, полиция охраны МВД разорвала договор об оказании охранных услуг Россотрудничеству, прям как чувствовала, что активисты нападут и с ними придется бороться.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве

А сегодня Арсен Аваков заявил, что собирается лишить охраны суды, но уже в отместку за то, что Шевченковский судья выпустила на поруки депутатов человека стрелявшего в сотрудника полиции из выданного полицией огнестрельного оружия, о чем написал глава МВД.

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"Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов. Суд по сути ободрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования.

Я требую:

- от высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи.

- от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому", — заявил глава МВД.

Он также обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. И заявил, что не понимает, "как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов".

"В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!", — заявил тот, кто сам положил пистолет в руки стрелку.

Кто кому судья и слуга

Глава МВД уже забыл, как по его или его окружения команде заставляли отпускать с извинениями националистов, задержанных за организацию беспорядков 9 мая. Как полиция постоянно отводит взгляд, когда ряд общественных организаций, прикрываясь патриотизмом, бесчинствуют в центре столицы и других городах, круша памятники, учреждения. За нападения на полицейских, за оказания им сопротивления к уголовной ответственности не привлечен ни один член С14, "Нацкорпуса", бригады Коханивского и прочих ультраправых организаций. И даже "Нацдружина", которая якобы создана помогать полиции, на полицию же и нападала под зданием Соломенского суда во время суда над Трухановым. Теперь же, неожиданно, Аваков всю проблему спихивает на суды и грозится за непослушание лишить их охраны.

"Объективное соблюдение требований закона, в том числе и уголовного, в Украине соблюдается и носит разовый характер в угоду той или иной партии. И не исключено, что задержанный атошник, стрелявший в полицейских, защищал Труханова, представителя оппозиционного блока, политический противник Авакова. Мы же видели, что полиции согнали много и планировалось, что Труханова возьмут под стражу. Но совсем другая ситуация, когда оставляется без охраны часть дипломатического представительства РФ. А для полиции охраны — это обычное явление. Они так же бросали охраняемые объекты, зная, что будут рейдерские захваты. Такое было на Херсонщине, в Славянске, и полиция охраны политически заангажирована, и плевать ей на договорные отношения, она продается налево и направо. Надежны на охрану МВД, будь то собственности, будь то общественного порядка, нет. Особенно сегодня", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Сегодня на улицах себя спокойно чувствуют разного рода "черносотенцы", наподобие Коханивского, считает Сергей Шабовта.

"Европа приходит в ужас, потому что она видит гнездо зарождения радикализма. И скоро эти деятели будут приравнены к террористам наравне с ИГ, потому что им пойти взорвать кого-то, убить — раз плюнуть. Растоптана история страны. И скоро от Украины будут отгораживаться стеной, настоящей. Сотрудничество и заигрывание с националистами привело к их разгулу", — считает Сергей Шабовта.

Навести порядок в "стране раздора" удастся еще не скоро. Это очевидно, и к этому надо привыкать.