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    Депутат горсовета пострадал в результате взрыва в Никополе - СМИ

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    Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству (27)

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    По данным местный СМИ, в результате взрыва в Никополе серьезно пострадал внефракционный народный депутат Александр Рыбаков. Официального подтверждения этой информации пока нет.
    Гараж в Никополе, возле которого прогремел взрыв
    Скриншот с видео Организация Прихист

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Никополе Днепропетровской области в результате взрыва пострадал депутат горсовета, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.

    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Оксана Блищик/Facebook
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    Накануне сообщалось, что около 18.30 в Никополе прогремел взрыв на улице Трубченко возле гаражей. В результате происшествия 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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    В то же время местный сайт "Информатор", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что при взрыве пострадал депутат местного совета Александр Рыбаков (внефракционный). 

    Напомним, в прошлом году в Никополе во время заседания суда по делу об убийстве отец погибшего взорвал две гранаты. Сам мужчина погиб в результате взрыва, также сообщалось, что осколочные ранения получили семь человек: трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудники суда и несколько гражданских лиц. Позже стало известно, что также скончался один из подсудимых. 

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