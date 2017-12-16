Взрыв гранат в суде Никополя. Двух обвиняемых выпустили из-под стражи

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КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Никополе (Днепропетровская область) суд отказал продлить срок содержания под стражей, который истек 3 декабря, Роману Жмурко и Денису Подоляку, обвиняемым в убийстве Ризвана Тапаева 10 февраля 2016 года, "Громадське".

По уголовному делу о двойном убийстве были задержаны три человека, однако в результате взрыва 30 ноября в Никопольском суде один из обвиняемых — Сергей Вороновский — погиб, двое других были госпитализированы.

Напомним, 30 ноября в Никополе во время заседания суда по делу об убийстве отец погибшего вытащил две гранаты и взорвал их. Сам мужчина погиб в результате взрыва, также сообщалось, что осколочные ранения получили семь человек: трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудники суда и несколько гражданских лиц. Позже стало известно, что также скончался один из подсудимых.

В полиции заявили, что самым вероятным мотивом Руслана Тапаева, взорвавшего гранаты, была месть. В то же время в соцсетях полагают, что были и другие мотивы.

Последний раз срок содержания под стражей Жмурко и Подоляку продлевался 5 октября до 3-го декабря. Последнее заседание по делу состоялось 30-го ноября, но в постановлении суда за 1 декабря не говорится о продлении срока содержания под стражей обвиняемых, им лишь приставили охрану.

"Применить меры безопасности к обвиняемых — обеспечить их личную охрану в КЗ "Никопольская городская больница №1 ДОР" на время пребывания в больнице", — говорится в тексте постановления.

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О том, что обвиняемые в настоящее время фактически свободны, "Громадському" подтвердила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старжевская.

"Да, это действительно правда. Однако их сейчас охраняет полиция", — отметила она.

dp.npu.gov.ua На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области

В суде решение не комментируют, однако юрист Ростислав Кравец отметил, что фактически обвиняемые теперь свободны из-за того, что прокуратура своевременно не обратилась в суд.

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"Фактически это может означать, что органы прокуратуры своевременно не обратились в суд, соответствующих органов, относительно продолжения этих обязательств, возложенных на лиц, совершенных преступлений: или меры, или обязанность не удаляться, не общаться со свидетелями… Продолжить их уже нет возможности", — сказал Кравец.

Организация Прихист/Youtube На месте взрыва в суде Никополя Днепропетровской области, 30 ноября 2017

В то же время главный врач Никопольской больницы Елена Соломаха отметила, что оба фигуранта громкого дела находятся в тяжелом состоянии.