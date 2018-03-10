По словам Романа Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.
Как отметил глава Государственной судебной администрации, комментируя взрыв в суде Никополя, такого в истории правосудия Украины еще не было: "Этот суд находился под охраной Национальной полиции, в нем была установлена рамка с металлодетектором".
Кровавый суд в Никополе, во время которого были взорваны две гранаты и погибли люди, вызвал небывалый переполох не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях. Что же пишут об этом инциденте сами украинцы?
Сколько еще таких трагедий может быть после вступления в силу новых кодексов и игр с объединением судов, задается вопросом адвокат Ростислав Кравец. Ведь каждый раз после столь "продуманных" законодательных актов дела в судах нужно рассматривать заново.
Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
Согласно данным пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало, на данный момент в больнице находятся 7 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Из трех - двое подсудимых и одна гражданская женщина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".