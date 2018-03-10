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    Никополь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Гараж в Никополе, возле которого прогремел взрыв
    Депутат горсовета пострадал в результате взрыва в Никополе - СМИ
    01:13 01.02.2018
    704Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    По данным местный СМИ, в результате взрыва в Никополе серьезно пострадал внефракционный народный депутат Александр Рыбаков. Официального подтверждения этой информации пока нет.
    В Никополе прогремел взрыв
    В Никополе прогремел взрыв, пострадал мужчина
    21:29 31.01.2018
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    В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован, сообщили в полиции.
    Сотрудница больницы
    Дореформировались. В Никополе массово увольняются медработники
    09:56 16.01.2018
    1911Медреформа или медицинский геноцид?
    По словам Романа Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Взрыв гранат в суде Никополя. Двух обвиняемых выпустили из-под стражи
    02:15 16.12.2017
    501Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Обвиняемые Роман Жмурко и Денис Подоляк, пострадавшие при взрыве двух гранат в суде, переведены в городскую больницу, к ним приставлена охрана. Тем не менее фактически они оказались на свободе.
    Молоток судьи
    Адвокат: получить справедливое решение суда - сложно, дорого и долго
    10:50 04.12.2017
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    Сейчас в рамках судебной реформы есть механизм жалоб на судью, который затягивает судебный процесс, подчеркнул Денис Овчаров.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Трагедия в суде Никополя: будет создана Служба судебной охраны
    15:30 02.12.2017
    535Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Как отметил глава Государственной судебной администрации, комментируя взрыв в суде Никополя, такого в истории правосудия Украины еще не было: "Этот суд находился под охраной Национальной полиции, в нем была установлена рамка с металлодетектором".
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Смертельный взрыв в суде Никополя: появилась версия семьи подрывника
    22:59 01.12.2017
    1589Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Жена погибшего рассказала, что он оставил дома ключи от квартиры и машины, где во время обыска полиция никаких опасных предметов не нашла.
    Алексей Якубин
    Якубин: откровенное насилие и террор стали способом решения проблем
    19:35 01.12.2017
    581Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Растущий уровень агрессии в обществе и применение насилия для решения своих проблем показывают кризис государства, слабость его институтов, отмечает политолог Алексей Якубин.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Довели человека. Соцсети о беспределе по-никопольски
    15:38 01.12.2017
    1574Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Кровавый суд в Никополе, во время которого были взорваны две гранаты и погибли люди, вызвал небывалый переполох не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях. Что же пишут об этом инциденте сами украинцы?
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Появились новые подробности смертельного взрыва в суде Никополя
    14:52 01.12.2017
    618Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Как сообщили в пресс-службе суда, рамка-металлоискатель не работала в здании с 2010 года. Она почти сразу сломалась, а на обращения работников суда никто не реагировал.
    Ростислав Кравец
    Кравец о взрыве в суде: эта трагедия не последняя
    14:15 01.12.2017
    329Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Сколько еще таких трагедий может быть после вступления в силу новых кодексов и игр с объединением судов, задается вопросом адвокат Ростислав Кравец. Ведь каждый раз после столь "продуманных" законодательных актов дела в судах нужно рассматривать заново.
    Отец Ривзана Тапаева, который бросил гранату
    Подрывник в "поясе шахида". СМИ раскрыли подробности драмы в Никополе
    12:13 01.12.2017
    1028Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    По информации СМИ, подрывник Руслан Тапаев, который устроил взрыв, имел при себе также взрывное устройство, которое называется "пояс шахида".
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Полиция обыскала авто и дом мужчины, взорвавшего гранаты в суде Никополя
    11:49 01.12.2017
    304Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    В Никополе правоохранители установили, каким гранатами был подорван городской суд. Оказалось, что погибший мужчина использовал гранату Ф-1.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Трагедия в Никополе. Взрывы в судах скоро по всей стране?
    10:10 01.12.2017
    1595Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Трагедия с подрывом гранат в Никопольском городском суде, как отмечают юристы, произошла вследствие провала судебной реформы, а такие случаи могут стать массовыми.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Хроника 30 ноября: взрыв в суде Никополя, глава Верховного суда, письмо Филарета
    09:11 01.12.2017
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    Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Взрыв в суде Никополя. Глава Совета судей сделала резкое заявление
    06:42 01.12.2017
    1945Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    По словам Валентины Симоненко, Совет судей Украины на протяжении последних лет неоднократно обращал внимание на недопустимость ненадлежащего осуществления охраны в судах.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Смертельный взрыв в суде Никополя. Полиция назвала вероятный мотив
    00:15 01.12.2017
    1602Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Грозь отметил, что основным мотивом мужчины, который подорвал гранаты в горсуде Никополя, вероятно, была месть.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Фото дня: вендетта по-никопольски
    20:47 30.11.2017
    1030Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Присутствующий на заседании суда мужчина бросил гранату в подсудимых. Взрыв произошел после того, как суд в очередной раз перенес заседание в связи с неявкой адвоката.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Взрыв в суде Никополя. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
    19:43 30.11.2017
    538Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Согласно данным пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало, на данный момент в больнице находятся 7 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Из трех - двое подсудимых и одна гражданская женщина.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Взрыв в суде Никополя: пострадавшие оказались членами опасной банды
    16:26 30.11.2017
    2123Днепр, Львов: взрывные события
    Как рассказал лидер СПУ Илья Кива, возглавлял опасную банду Ян Яцишин. Эти люди держали в страхе весь город на протяжении нескольких лет.
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