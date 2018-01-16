наверх
16.01.201812:30
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Общество

    Дореформировались. В Никополе массово увольняются медработники

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (281)

    (обновлено: )1064111
    По словам Романа Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.
    Сотрудница больницы
    Facebook Типичный Никополь

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Большая часть оперирующих хирургов в Никопольской городской больнице № 1 (Днепропетровская область) уволились по собственному желанию и ушли кто куда, сообщается социальных сетях.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Медреформа, гудбай! Украинцы разочарованы качеством медицины

    По словам Романа Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.

    Дефицит кадров также возник среди среднего медперсонала отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии той же самой больницы.

    "Молодая часть коллектива уволилась и рванула за границу. Сотрудники самого ответственного и тяжёлого по профилю своей работы отделения, анестезистки обладающие уникальными навыками, уезжают в страны ближнего зарубежья работать обычными гастарбайтерами. И на данный момент бригады "скорой помощи" возят оставшихся анестезисток из отделения АРИТ ГБ № 1 в гинекологическое отделение той же больницы, с операции на операцию, по 5-6 раз за сутки, потому что некем уже закрывать возникшую брешь. Оказалось, что все-таки молодые специалисты не готовы работать в медицине за 3000 тысячи гривен в месяц", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Активисты распыляют газ у Рады в Киеве
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Александр Дубинский
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты