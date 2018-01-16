Дореформировались. В Никополе массово увольняются медработники

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Большая часть оперирующих хирургов в Никопольской городской больнице № 1 (Днепропетровская область) уволились по собственному желанию и ушли кто куда, сообщается социальных сетях.

По словам Романа Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.

Дефицит кадров также возник среди среднего медперсонала отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии той же самой больницы.

"Молодая часть коллектива уволилась и рванула за границу. Сотрудники самого ответственного и тяжёлого по профилю своей работы отделения, анестезистки обладающие уникальными навыками, уезжают в страны ближнего зарубежья работать обычными гастарбайтерами. И на данный момент бригады "скорой помощи" возят оставшихся анестезисток из отделения АРИТ ГБ № 1 в гинекологическое отделение той же больницы, с операции на операцию, по 5-6 раз за сутки, потому что некем уже закрывать возникшую брешь. Оказалось, что все-таки молодые специалисты не готовы работать в медицине за 3000 тысячи гривен в месяц", — говорится в сообщении.

Facebook "Типичный Никополь" Скриншот с Facebook

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в стране.