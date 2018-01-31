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    В Никополе прогремел взрыв, пострадал мужчина

    (обновлено: )25301
    В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован, сообщили в полиции.
    В Никополе прогремел взрыв
    ГУНП

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Один человек ранен в результате взрыва неустановленного предмета в Никополе Днепропетровской области, сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции Украины.

    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    dp.npu.gov.ua
    Взрыв в Никополе: граната — лучший судья

    "Полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого травмирован человек. Событие произошло в 18.30 на улице Трубченко в Никополе (Днепропетровская область) у гаражей", — говорится в сообщении.

    В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован, добавили в полиции.

    Напомним, ранее в Никополе во время заседания суда по делу об убийстве отец погибшего вытащил две гранаты и взорвал их. Сам мужчина погиб в результате взрыва, также сообщалось, что осколочные ранения получили семь человек: трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудники суда и несколько гражданских лиц. Позже стало известно, что также скончался один из подсудимых.

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