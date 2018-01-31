В Никополе прогремел взрыв, пострадал мужчина

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Один человек ранен в результате взрыва неустановленного предмета в Никополе Днепропетровской области, сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого травмирован человек. Событие произошло в 18.30 на улице Трубченко в Никополе (Днепропетровская область) у гаражей", — говорится в сообщении.

В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован, добавили в полиции.

Напомним, ранее в Никополе во время заседания суда по делу об убийстве отец погибшего вытащил две гранаты и взорвал их. Сам мужчина погиб в результате взрыва, также сообщалось, что осколочные ранения получили семь человек: трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудники суда и несколько гражданских лиц. Позже стало известно, что также скончался один из подсудимых.