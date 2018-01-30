Тир по-украински: граждане, вы - мишени

Дарья Егорова, РИА Новости Украина
В Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности, заявил глава МВД Арсен Аваков, подводя итоги прошедшего года. По его словам, "количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%. Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года, уменьшилось на 16%".
"Уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает. Уверен, что обратного процесса уже не будет", — заявил Аваков.
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Но буквально через несколько дней после торжественного отчета министра — череда криминальных событий. За одни сутки в Харькове взорвали гранату, в результате двое раненых. В Киеве возле метро "Берестейская" конфликт в зале игровых автоматов и перестрелка, один ранен и один погиб. Стрельба возле здания Святошинского суда Киева, ранены три человека. Во Львове посетитель стрелял в бармена. В Одессе со стрельбой задерживали гражданина, у которого обнаружили арсенал оружия. Так о какой же безопасности говорил министр, если любой граждан может стать случайной жертвой вооруженных преступников.
Кровавые сутки
Сегодня попасть под обстрел или же стать мишенью, проще простого. Для этого не обязательно идти в неблагополучные районы, или же нехорошие жилища. Опасность подстерегает любого в самых обычных местах. В Харькове 53-летняя женщина просто шла в магазин, но увидев пакет на лестнице у входа в гастроном, решила его открыть и посмотреть, что забыли. В этот момент взорвалась граната, которая ранила ее и внука.
Покушение на убийство, жертвой которого могли стать абсолютно посторонние люди, можно квалифицировать инцидент под Святошинским судом Киева. Как оказалось, стрельба велась по Андрею Кязимову, Руслану Миронову и Антону Булову, которых подозревают в установлении контроля над перевозчиками курсирующими из Киева в Житомирский регион.
Три года назад, группа молодых людей требовала дань за возможность работать у водителей маршруток. Некоторое время перевозчики платил, но потом обратились в полицию. В октябре 2015 года в районе метро Житомирская было резонансное задержание со стрельбой группы рэкетиров. Задержали человек двадцать. Но сейчас осталось лишь трое подозреваемых. После очередного заседания, на улице, потерпевшая сторона открыла огонь по подсудимым. К счастью, из травматического оружия. Три человека получили ранения.
Серьезные разборки, закончившиеся применением оружия произошли в районе метро Берестейская. Два собственника не могли поделить бизнес — игорное заведение Украинской национальной лотереи, действующее под вывеской "Фаворит". Для решения конфликта обе стороны наняли частные охранные структуры.
По данным полиции, в помещении национальной лотереи находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого охранники в черной форме разбежались в разные стороны. В результате два человека получили огнестрельные ранения, один умер. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В полиции сообщили, что стрелок сам пришел в полицию с повинной. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний уроженец Винницкой области.
Тир Украина
Интересно то, что стрельба, взрывы на улицах городов и поселков прочно входит в сознание украинцев и не вызывает паники и ужаса. Одессит из окна собственной квартиры снимает на мобильный телефон перестрелку между полицией и вооруженным хулиганом, задерживать которого приехали правоохранители. При этом еще и комментирует происходящее во дворе и советует врачам "скорой" не лезть под пули, обойти линию огня и помогает прибывшим на подмогу полицейским сориентироваться, где свои, где чужие.
"Украина превратилась в тир. Уже давно. Это началось еще с Майдана и не прекращается по сей день. Все прекрасно знают, что у населения на руках много неконтролируемого оружия, не только заводского, но и самодельного, как у стрелка в Одессе, который застрелил двоих и столько же ранил. Полиция ничего сделать не может, не знает как и не собирается. Поэтому остается набраться терпения и стрельбу на улицах воспринимать, как детские забавы с петардами. К слову, хочу отметить, что пока в перестрелках не пострадали случайные прохожие, пока, люди опытные ведут огонь целенаправлено, но как знать, до какого момента, когда будут первые жертвы уличной, беспорядочной стрельбы. Тут уже будет действовать один принцип: даст Бог — уцелеем. Но главное — не высовываться", — подчеркивает экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.
Но расстраиваться не стоит, ведь глава МВД Аваков заверил, что уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает, жаль не сказал где конкретно.