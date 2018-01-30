Тир по-украински: граждане, вы - мишени

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности, заявил глава МВД Арсен Аваков, подводя итоги прошедшего года. По его словам, "количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%. Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года, уменьшилось на 16%".

"Уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает. Уверен, что обратного процесса уже не будет", — заявил Аваков.

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Но буквально через несколько дней после торжественного отчета министра — череда криминальных событий. За одни сутки в Харькове взорвали гранату, в результате двое раненых. В Киеве возле метро "Берестейская" конфликт в зале игровых автоматов и перестрелка, один ранен и один погиб. Стрельба возле здания Святошинского суда Киева, ранены три человека. Во Львове посетитель стрелял в бармена. В Одессе со стрельбой задерживали гражданина, у которого обнаружили арсенал оружия. Так о какой же безопасности говорил министр, если любой граждан может стать случайной жертвой вооруженных преступников.

Патрульна поліція Львівської області На месте стрельбы в отеле Львова

Кровавые сутки

Сегодня попасть под обстрел или же стать мишенью, проще простого. Для этого не обязательно идти в неблагополучные районы, или же нехорошие жилища. Опасность подстерегает любого в самых обычных местах. В Харькове 53-летняя женщина просто шла в магазин, но увидев пакет на лестнице у входа в гастроном, решила его открыть и посмотреть, что забыли. В этот момент взорвалась граната, которая ранила ее и внука.

Покушение на убийство, жертвой которого могли стать абсолютно посторонние люди, можно квалифицировать инцидент под Святошинским судом Киева. Как оказалось, стрельба велась по Андрею Кязимову, Руслану Миронову и Антону Булову, которых подозревают в установлении контроля над перевозчиками курсирующими из Киева в Житомирский регион.

Три года назад, группа молодых людей требовала дань за возможность работать у водителей маршруток. Некоторое время перевозчики платил, но потом обратились в полицию. В октябре 2015 года в районе метро Житомирская было резонансное задержание со стрельбой группы рэкетиров. Задержали человек двадцать. Но сейчас осталось лишь трое подозреваемых. После очередного заседания, на улице, потерпевшая сторона открыла огонь по подсудимым. К счастью, из травматического оружия. Три человека получили ранения.

Серьезные разборки, закончившиеся применением оружия произошли в районе метро Берестейская. Два собственника не могли поделить бизнес — игорное заведение Украинской национальной лотереи, действующее под вывеской "Фаворит". Для решения конфликта обе стороны наняли частные охранные структуры.

По данным полиции, в помещении национальной лотереи находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого охранники в черной форме разбежались в разные стороны. В результате два человека получили огнестрельные ранения, один умер. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В полиции сообщили, что стрелок сам пришел в полицию с повинной. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний уроженец Винницкой области.

Тир Украина

Интересно то, что стрельба, взрывы на улицах городов и поселков прочно входит в сознание украинцев и не вызывает паники и ужаса. Одессит из окна собственной квартиры снимает на мобильный телефон перестрелку между полицией и вооруженным хулиганом, задерживать которого приехали правоохранители. При этом еще и комментирует происходящее во дворе и советует врачам "скорой" не лезть под пули, обойти линию огня и помогает прибывшим на подмогу полицейским сориентироваться, где свои, где чужие.

"Украина превратилась в тир. Уже давно. Это началось еще с Майдана и не прекращается по сей день. Все прекрасно знают, что у населения на руках много неконтролируемого оружия, не только заводского, но и самодельного, как у стрелка в Одессе, который застрелил двоих и столько же ранил. Полиция ничего сделать не может, не знает как и не собирается. Поэтому остается набраться терпения и стрельбу на улицах воспринимать, как детские забавы с петардами. К слову, хочу отметить, что пока в перестрелках не пострадали случайные прохожие, пока, люди опытные ведут огонь целенаправлено, но как знать, до какого момента, когда будут первые жертвы уличной, беспорядочной стрельбы. Тут уже будет действовать один принцип: даст Бог — уцелеем. Но главное — не высовываться", — подчеркивает экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Но расстраиваться не стоит, ведь глава МВД Аваков заверил, что уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает, жаль не сказал где конкретно.