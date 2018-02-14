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    Киев

    Из Украины выдворили криминального авторитета

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    Злоумышленник по прозвищу Папуна в течение 2016-2017 годов проживал в Киеве, откуда координировал деятельность организованной группировки. Он был выслан из Украины, но нелегально вернулся.
    Криминальный авторитет по прозвищу Папуна
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве грузинского криминального авторитета, причастного к ряду насильственных преступлений.

    "Злоумышленник по прозвищу Папуна в течение 2016-2017 годов проживал в Киеве, откуда координировал деятельность организованной группировки, которая специализировалась на силовом решении вопросов, в частности для установления контроля за незаконной добычей янтаря в Ровенской области", — сказано в пресс-службе ведомства.

    В СБУ сообщают, что оперативники задержали иностранца в июне 2017 года, он был принудительно возвращен в родную страну с запретом въезда в Украину сроком на три года.

    Установлено, что впоследствии Папуна нелегально вернулся в Украину и продолжил противоправную деятельность. Он был повторно задержан и выслан в Грузию.

    Ранее в Киеве был задержан криминальный авторитет за изощренные аферы с жильем.

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