Экс-депутат получила 7 лет за вымогательство

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Запорожский областной апелляционный суд рассматривают приговор, вынесенный судом первой инстанции бывшему депутату городского совета Елене Бондаренко, которая получила семь лет тюрьмы за вымогательство в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе суда, в деле вместе с Бондаренко по делу проходит еще один обвиняемый – ее охранник Андрей Гречковский, которого суд первой инстанции приговорил к 12 годам тюрьмы за убийство.

При этом ни адвокаты обвиняемых, ни прокуратура не согласны с приговором: обвинители просят вынести более строгий приговор – 10 лет тюрьмы экс-депутату и пожизненное – охраннику.

Между тем, суд, который должен был пройти 19 февраля, перенесли в связи с ходатайством адвоката предпринимателей, потерпевших от вымогательства.

"Судебное разбирательство будет продолжено 2 марта 2018 года в 14 часов и пройдет по адресу: Запорожье, проспект Соборный, 162", – сообщает суд.

При этом в пресс-службе добавили, что присутствие представителей средств массовой информации при рассмотрении дела возможно без предварительной аккредитации.

В августе минувшего года на авторалли разбился экс-депутат Одесского горсовета.