Жена депутата Лещенко опубликовала фото топлес

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Супруга народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская решилась на публикацию откровенной фотографии.

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Топольская выложила в Instagram снимок топлес, однако в шляпе и ромашкой в зубах.

Фото instagram.com/nastia.dj Анастасия Топольская опубликовала откровенное фото

Напомним, что Сергей Лещенко и Анастасия Топольская сыграли свадьбу в сентябре 2017 года, которую отметили в кругу близких людей.

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Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. Девушка сфотографировалась лишь в эротических чулках.