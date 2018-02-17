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    Общество

    Жена депутата Лещенко опубликовала фото топлес

    (обновлено: )127454
    Супруга народного депутата ди-джей Анастасия Топольская не постеснялась опубликовать в социальных сетях провокационный снимок, на котором она предстает лишь в шляпе.
    Анастасия Топольская
    Facebook Анастасия Топольская

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Супруга  народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская решилась на публикацию откровенной фотографии.

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    Топольская выложила в Instagram снимок топлес, однако в шляпе и ромашкой в зубах.

    Фото instagram.com/nastia.dj
    Анастасия Топольская опубликовала откровенное фото

    Напомним, что Сергей Лещенко и Анастасия Топольская сыграли свадьбу в сентябре 2017 года, которую отметили в кругу близких людей.

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    Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. Девушка сфотографировалась лишь в эротических чулках.

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