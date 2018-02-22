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    В Тернополе ножом ранен бывший депутат, исключенный из "Свободы"

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    Трое неизвестных нанесли удар ножом в бедро бывшего депутата Тернопольского городского совета Игоря Турского. Ранее он и его двое коллег были со скандалом исключены из ВО "Свобода".
    Бывший депутат Тернопольского горсовета Игорь Турский
    Фото "Сайт города Тернополя"

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бывший депутат Тернопольского городского совета Игорь Турский был ранен в результате нападения неизвестных.

    Ранее Турский и еще двое депутатов Тернопольского горсовета были исключены из ВО "Свобода", а позднее лишены депутатских мандатов.

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    "Только что в центре Тернополя трое неизвестных, без предупреждения, нанесли ножевое ранение Игорю Турецкому (экс-депутату ТГР) и скрылись", — сообщила в Фейсбуке тернопольский журналист Татьяна Колесник, которая обнародовала фото с места происшествия.

    Фото "Сайт города Тернополя"
    Следы крови на месте нападения на бывшего депутата Тернопольского горсовета Игоря Турского

    "Ранения режущим предметом в бедренную часть правой ноги. Был наложен жгут. Теперь эстафета полиции", — уточнил пользователь соцсети Юрий Федоров.

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    Ранее в Никополе Днепропетровской области в результате взрыва гранаты пострадал депутат горсовета. У мужчины было осколочное ранение ноги.

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