В Тернополе ножом ранен бывший депутат, исключенный из "Свободы"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бывший депутат Тернопольского городского совета Игорь Турский был ранен в результате нападения неизвестных.

Ранее Турский и еще двое депутатов Тернопольского горсовета были исключены из ВО "Свобода", а позднее лишены депутатских мандатов.

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"Только что в центре Тернополя трое неизвестных, без предупреждения, нанесли ножевое ранение Игорю Турецкому (экс-депутату ТГР) и скрылись", — сообщила в Фейсбуке тернопольский журналист Татьяна Колесник, которая обнародовала фото с места происшествия.

Фото "Сайт города Тернополя" Следы крови на месте нападения на бывшего депутата Тернопольского горсовета Игоря Турского

"Ранения режущим предметом в бедренную часть правой ноги. Был наложен жгут. Теперь эстафета полиции", — уточнил пользователь соцсети Юрий Федоров.

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Ранее в Никополе Днепропетровской области в результате взрыва гранаты пострадал депутат горсовета. У мужчины было осколочное ранение ноги.