В "Самопомичи" объяснили, почему их депутат ползала на коленях в Печерской РГА

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Доступ к публичному отчету главы Печерской райадминстрации Киева Сергея Мартынчука был заблокирован неизвестными, заявила партия "Самопомич".

"Без какой-либо аргументации неизвестные спортивного телосложения не пускали представителей Печерской общины на мероприятие. А депутат объединения "Самопомич" в Киевсовете Наталия Манойленко должна была буквально прорываться в зал, где проходил отчет", — говорится в сообщении партии.

Манойленко отметила, что зал, где зачитывался отчет, была наполнен студентами и сотрудниками бюджетных организаций. Ей удалось попасть в зал, однако она пробиралась на коленях по столу, установленном в райадминистарции.

Партия опубликовала видео инцидента (осторожно, нецензурная лексика).

Напомним, ранее народный депутат фракции Сергей Соболев, выступая с трибуны парламента во вторник, заявил, что один из лидеров "Самопомочи" мэр Львов Андрей Садовый "ползал на коленях" перед Виктором Януковичем, когда последний был президентом.