Самолеты США провели разведку возле побережья Крыма - СМИ

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Два разведывательных самолета ВВС США провели разведку у берегов Крыма, об этом говорят данные сайта PlaneRadar, сообщает Думская.

Издание утверждает, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon примерно в 10 часов утра 23 февраля взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и отправился в Черное море.

В это же время с авиабазы на Кипре взлетел самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II и также направился к южному берегу Крыма.

Оба самолета провели в небе над Черным морем около трех часов.

Ранее командование воздушных сил ВС Украины заявило, что российские самолеты максимально приближались к восточной границе страны, а с территории Крыма отрабатывали "условные пуски крылатых ракет в направлении Украины".

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