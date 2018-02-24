наверх
24.02.201817:10
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Самолеты США провели разведку возле побережья Крыма - СМИ

    (обновлено: )30417
    По данным сайта PlaneRadar патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II в течение трех часов летали у южного побережья Крыма.
    Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon США. Архивное фото
    CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Два разведывательных самолета ВВС США провели разведку у берегов Крыма, об этом говорят данные сайта PlaneRadar, сообщает Думская.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    Издание утверждает, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon примерно в 10 часов утра 23 февраля взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и отправился в Черное море.

    В это же время с авиабазы на Кипре взлетел самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II и также направился к южному берегу Крыма.

    Оба самолета провели в небе над Черным морем около трех часов.

    Ранее командование воздушных сил ВС Украины заявило, что российские самолеты максимально приближались к восточной границе страны, а с территории Крыма отрабатывали "условные пуски крылатых ракет в направлении Украины".

    Читайте также: ВВС Украины. Улучшит ли миллиард гривен ситуацию?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Жительница Ясиноватой. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Андрей Золотарев о годовщине Майдана
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против