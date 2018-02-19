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    Создана реконструкция катастрофы Ан-148

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (35)

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    В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
    Видео НТВ

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Российский телеканал "НТВ" опубликовал видео реконструкции крушения Ан-148, который разбился 11 февраля в Московской области.

    Ранее была найден и расшифрован речевой самописец разбившегося самолета. Позднее неофициально была сообщена и возможная причина катастрофы: пилоты не включили обогрев приборов, фиксирующих набор высоты, и располагали неверными данными. Из-за непонимания происходящего они переругались перед падением.

    В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости. Расхождения в показаниях росли, и автоматика дважды выдавала команду "сравнить данные". После этого экипаж на отметке 2 км выключил автопилот. Почти минуту полет проходил на этой высоте. А после воздушное судно резко начало снижаться.

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