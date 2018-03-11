В Иране потерпел крушение самолет, на борту находились до 20 человек

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. На борту турецкого частного самолета, потерпевшего крушение на западе Ирана, могли находиться от 11 до 20 человек, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательной операции Шахина Фатхи.

По данным агентства, самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария.

После удара о землю лайнер загорелся.

На место происшествия направлены бригады спасателей.

Напомним, в феврале в Иране потерпел крушение самолет с 66 пассажирами на борту. Тела погибших и обломки лайнера были найдены на горе Дэна на высоте 4,4 километра. Тогда разбившийся самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Тегеран-Ясудж.