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    Стало известно, кто находился на борту разбившегося в Иране самолета

    (обновлено: )97904
    Турецкие СМИ сообщают, что на борту разбившегося бизнес-джета находилась дочь магната Хюсейна Башарана - Мина. Также в полете ее сопровождали друзья.
    Мина Башаран, погибшая в авиакатастрофе в Иране
    Фото ntv.com.tr

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана, Мина, и семь ее друзей находились на борту самолета, разбившегося на западе Ирана, сообщает в воскресенье агентство DHA.

    Как ранее сообщили турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта Турции, частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул, пропал с радаров в 16.40 (по Киеву). На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа.

    Фото ntv.com.tr
    Место падения турецкого бизнес-джета, который перевозил дочь бизнесмена Хюсейна Башарана, Мину, и семь ее друзей

    Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся.

    Иранские спасатели пытаются добраться до места падения воздушного судна.

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