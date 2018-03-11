Стало известно, кто находился на борту разбившегося в Иране самолета

Фото ntv.com.tr

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана, Мина, и семь ее друзей находились на борту самолета, разбившегося на западе Ирана, сообщает в воскресенье агентство DHA.

Как ранее сообщили турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта Турции, частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул, пропал с радаров в 16.40 (по Киеву). На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа.

Фото ntv.com.tr Место падения турецкого бизнес-джета, который перевозил дочь бизнесмена Хюсейна Башарана, Мину, и семь ее друзей

Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся.

Иранские спасатели пытаются добраться до места падения воздушного судна.