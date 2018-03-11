Названа причина крушения самолета в Иране

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Причиной крушения турецкого частного самолета на западе Ирана могло стать возгорание двигателя, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтабу Халиди.

"Самолет упал из-за возгорания двигателя, и местные жители также увидели падающий самолет", — сказал Халиди. По его словам, падающий горящий самолет "был виден невооруженным глазом".

По данным агентства, самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю лайнер загорелся.

На борту самолета находились 11 человек, включая трех членов экипажа. Среди пассажиров была дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей.

Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя организации гражданской авиации Ирана Резу Джаафарзаде, разбился реактивный бизнес-джет Bombardier CL60, он был зарегистрирован в Турции.

"Организация гражданской авиации Ирана сейчас расследует этот инцидент", — добавил Джаафарзаде.

По данным IRNA, которое ссылается на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана, пожар на месте крушения самолета пока не потушен. Бригады спасателей прибыли на место происшествия, которое находится в труднодоступной местности.