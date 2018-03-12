Руководитель аэропорта Катманду назвал причину крушения самолета

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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Руководитель аэропорта Катманду в Непале Раджкумар Четри назвал возможной причиной крушения самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla ошибку экипажа при заходе на посадку. Об этом сообщает Kathmandu Post.

По словам Четри, самолет производства Bombardier зашел на посадку не с той стороны.

"Вместо того, чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток, и с этой позиции начал заходить на посадку. В результате этого, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу", — говорит Четри.

Он добавил, что если бы спасатели прибыли на место катастрофы позже, ситуация была бы еще более ужасной, так как сразу же после падения лайнер охватило пламя.

Напомним, накануне в Иране разбился частный самолет, который летел из Шарджи в Стамбул. На борту самолета находились 11 человек, включая трех членов экипажа. Среди пассажиров была дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей.