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    В Алжире разбился самолет с 200 военными на борту - СМИ

    (обновлено: )96304
    Военно-транспортный самолет Ил-76 упал утром 11 апреля в сельскохозяйственной зоне близ города Блида. Число жертв авиакатастрофы может превысить 200 человек.
    Военный самолет Ил-76 разбился в Алжире
    Фото alg24.net

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Военный самолет потерпел крушение в Алжире, число жертв может превысить 200 человек, сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на алжирские СМИ.

    Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что по последним данным крушение потерпел самолет Ил-76. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08.00 по местному времени, отмечает портал. Самолет потерпел крушение спустя несколько минут после взлета.

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    На место происшествия были направлены 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.

    Практически все находящиеся на борту были самолета были военнослужащими. Местные телеканалы сообщают, что при падении самолета никто не выжил.

    Напомним, в марте в столице Непала Катманду пассажирский самолет из Бангладеш упал на футбольное поле, расположенное неподалеку от аэропорта. Тогда погибли 39 человек.

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