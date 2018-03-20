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    В мире

    В Великобритании разбился военный самолет

    (обновлено: )8001
    Дозвуковой учебно-тренировочный самолет BAE Hawk разбился вблизи базы RAF Valley. На борту находились два человека, удалось ли кому-то выжить, пока неизвестно.
    Военный вертолет
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Самолет элитной пилотажной группы "Красные стрелы" Королевских воздушных сил Великобритании разбился в северном Уэльсе. Об этом сообщает ВВС.

    Дозвуковой учебно-тренировочный самолет BAE Hawk разбился вблизи базы RAF Valley. На борту находились два человека, удалось ли кому-то выжить, пока неизвестно.

    "Мы знаем об инциденте, который произошел сегодня в RAF Valley с самолетом Hawk. Мы расследуем этот инцидент", – говорится в сообщении группы в Twitter.
    RAF Valley – это база, которая используется для подготовки британских пилотов-истребителей и экипажей для горных и морских операций.

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