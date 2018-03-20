В Великобритании разбился военный самолет

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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Самолет элитной пилотажной группы "Красные стрелы" Королевских воздушных сил Великобритании разбился в северном Уэльсе. Об этом сообщает ВВС.

Дозвуковой учебно-тренировочный самолет BAE Hawk разбился вблизи базы RAF Valley. На борту находились два человека, удалось ли кому-то выжить, пока неизвестно.

"Мы знаем об инциденте, который произошел сегодня в RAF Valley с самолетом Hawk. Мы расследуем этот инцидент", – говорится в сообщении группы в Twitter.

RAF Valley – это база, которая используется для подготовки британских пилотов-истребителей и экипажей для горных и морских операций.