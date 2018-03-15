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    Появилось видео самолета, который "потерял" золото над Россией

    (обновлено: )462
    Стоимость слитков драгоценного металла (золото и серебро) в сплаве Доре весом около 9,3 тонны, выпавших из самолета в Якутске, по оценкам экспертов, может составлять более 122 миллионов долларов.
    RT на русском

    Станислав Бородюк, глава московского представительства Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол.

    Очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем. Видео
    Limon.KG/Youtube
    Очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем

    Слитки выпали из самолета Ан-12 в четверг в 12.50 местного времени при вылете из аэропорта Якутска из-за повреждения створки грузового люка. По оценке экспертов, если в слитках порядка 70% серебра, а остальное золото, то весь груз можно оценить в 122,6 миллиона долларов.

    "В настоящее время все слитки собраны и находятся под охраной в аэропорту Якутска, никаких потерь не произошло. На борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании, никто из них не пострадал. Самолет летел по маршруту Купол-Якутск-Красноярск. После инцидента он благополучно сел в аэропорту поблизости от Якутска", — рассказал Бородюк.

    По его словам, компания находится в тесном контакте с компетентными государственными органами. Будет проводиться собственное расследование с участием авиаперевозчика, и по его результатам компания "будет решать вопросы по качеству и безопасности авиаперевозок, ужесточать требования", добавил Бородюк.

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