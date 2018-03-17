На Филиппинах самолет упал на жилой дом, десять погибших

Не менее десяти человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines.
Ранее сообщалось о семи погибших, среди которых шесть пассажиров и пилот.
Ten people, including three minors, were killed after a small plane crashed into a residential area in Plaridel, Bulacan https://t.co/ta6R5i8DGe— CNN Philippines (@cnnphilippines) 17 марта 2018 г.
По данным телеканала, самолет упал на жилой дом в провинции Булакан, в результате чего погибли его жильцы.
Крушение воздушного судна произошло в субботу утром. Самолет следовал по маршруту Пларидел — Лаоаг.
Как сообщает Организация гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.
Смотрите также: Появилось видео самолета, который "потерял" золото над Россией