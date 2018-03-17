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    На Филиппинах самолет упал на жилой дом, десять погибших

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    Самолет упал на жилой дом в провинции Булакан, в результате чего погибли его жильцы. Как сообщает Организация гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.
    CNN Philippines в facebook

    Не менее десяти человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines.

    Ранее сообщалось о семи погибших, среди которых шесть пассажиров и пилот.

    По данным телеканала, самолет упал на жилой дом в провинции Булакан, в результате чего погибли его жильцы.

    Крушение воздушного судна произошло в субботу утром. Самолет следовал по маршруту Пларидел — Лаоаг.

    Как сообщает Организация гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.

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