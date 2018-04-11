США подняли в воздух самолет "конца света"

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США подняли в воздух самолет "судного дня", передает РИА Новости.

На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar. Самолет E-4B Nightwatch известен как самолет "судного дня", или "конца света".

Он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.

​E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.

Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

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