США подняли в воздух самолет "конца света"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США подняли в воздух самолет "судного дня", передает РИА Новости.
На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar. Самолет E-4B Nightwatch известен как самолет "судного дня", или "конца света".
Он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Airborne from Wright-Patterson?!— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.
🇺🇸 US Air Force
E-4B Nightwatch
73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy
E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.
Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут "хорошие, новые и "умные".
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