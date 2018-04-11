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    США подняли в воздух самолет "конца света"

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (31)

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    Самолет предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны.
    Boeing E-4
    Wikimedia Commons

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США подняли в воздух самолет "судного дня", передает РИА Новости.

    На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar. Самолет E-4B Nightwatch известен как самолет "судного дня", или "конца света".

    Он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

    ​E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.

    Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

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