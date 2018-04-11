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    Военный самолет разбился в Сербии, сообщается о жертвах

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    Министерство обороны Сербии заявило о падении учебно-тренировочного легкого штурмовика. Военные сообщают, что пилоты катапультировались, идет поисково-спасательная операция.
    Учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb
    Фото Blic

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb упал в среду утром в районе села Ковачица на северо-востоке Сербии, сообщило министерство обороны.

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    "По последней информации, двое пилотов катапультировались, на место происшествия направлена поисково-спасательная команда ВВС", — говорится в сообщении ведомства.

    Минобороны отмечает, что учебный полет проводили пилоты Техническо-испытательного центра ВВС.

    Фото Blic
    На месте падения сербского военного самолета

    Интернет-издание Blic.rs сообщает, что один из пилотов погиб, второй находится в тяжелом состоянии. На месте падения самолета находятся машины медиков и военных.

    Ранее сообщалось, что в Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находилось более 200 военнослужащих. Все они погибли.

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