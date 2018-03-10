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    Краснодарский край

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Российские школьницы заплевали Вечный огонь и попали на видео
    Вандализм по-русски. Школьницы заплевали Вечный огонь 
    13:30 29.01.2018
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    Пользователи соцсетей в понедельник распространили видео из Абинского района Краснодарского края, на котором две российские школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают происходящее на смартфон.
    Скорая помощь в РФ. Архивное фото
    На Кубани автобус протаранил грузовик: 6 человек погибли, более 20 ранены
    05:20 26.09.2017
    137
    По предварительным данным правоохранителей, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон".
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    Падение автобуса в море на Кубани: увеличилось число погибших
    10:08 28.08.2017
    380
    По данным источника, при падении вахтового автобуса в акваторию Черного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек.
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    Падение автобуса в море в России: кадры с места ЧП 
    14:59 25.08.2017
    1038Падение автобуса с моста в России
    Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели рабочих при крушении автобуса по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
    Крушение автобуса в Краснодарском крае
    Авария с автобусом на Кубани: уже 17 погибших
    14:23 25.08.2017
    416Падение автобуса с моста в России
    По данным МЧС, предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу.
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    Смертельное крушении автобуса на Кубани: появилось фото и подробности
    12:52 25.08.2017
    1537Падение автобуса с моста в России
    Следственный комитет России возбудил дело по факту крушения автобуса по нескольким статьям. По последним данным, в результате аварии погибли 16 человек.
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    МЧС: число жертв падения автобуса в море на Кубани увеличилось
    11:50 25.08.2017
    665Падение автобуса с моста в России
    По данным МЧС, поисковые работы на месте падения автобуса с рабочими продолжается. На данный момент известно о 16 погибших в результате аварии.
    Автобус рухнул в море на Кубани
    Видео с места падения автобуса на Кубани, где массово погибли люди 
    11:21 25.08.2017
    1684Падение автобуса с моста в России
    По данным регионального главка МЧС России, при падении автобуса в воду в Темрюкском районе Краснодарского края, погибли 14 человек. Всего автобус перевозил 38 человек, 24 были спасены.
    Спасатели МЧС РФ
    Крушение автобуса в России: власти уточнили данные о погибших
    10:36 25.08.2017
    422Падение автобуса с моста в России
    По данным МЧС, упавший в море автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании: "Автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз".
    Автомобили скорой помощи в РФ
    В России на Кубани автобус упал в море, погибли 12 человек
    09:23 25.08.2017
    1135Падение автобуса с моста в России
    По данным источника в экстренных службах региона, погибли 12 человек, 20 были спасены: "При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек".
    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
    Власти Краснодарского края высказались по поводу "возвращения Кубани" Украине
    06:27 11.05.2017
    1096
    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна "не дразнить" кубанское казачество.
    Парашютный десант. Архивное фото
    В РФ нашли тела десантников, пропавших после учебного прыжка с парашютом
    19:55 26.11.2016
    591
    Согласно предварительной информации Южного военного округа РФ, из-за низкой облачности военные при попадании в воду не успели отсоединить парашютные системы.
    При строительстве Керченского моста найдены испанские сокровища
    При строительстве Керченского моста обнаружили испанский клад 
    22:09 18.05.2016
    1100
    Строители обнаружили клад с испанскими монетами на участке строительства автодороги к Керченскому мосту со стороны Краснодарского края, также нашли кремниевые орудия и античную керамику.
    Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани
    На Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
    10:34 21.12.2015
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    Сообщается, что в ликвидации пожара задействованы 47 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС — 41 человек личного состава, 16 единиц техники.
    Танкер
    "Газпром" рассматривает возможность строительства СПГ-завода на Черном море
    16:16 23.11.2015
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    Российская компания намерена построить СПГ-завод в Краснодарском крае, который будет производить полмиллиона тонн сжиженного топлива ежегодно.
    Криштиану Роналду
    Роналду не поедет в РФ на товарищеский матч
    15:33 06.11.2015
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    В пятницу на сайте Португальской федерации футбола был опубликован состав национальной сборной, в котором не оказалось форварда "Реала". В списке вызванных футболистов оказался защитник российского "Зенита" Луиш Нету.
    Грязевой вулкан в Азовском море. Видео
    Грязевой вулкан в Краснодарском крае 
    06:24 28.10.2015
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    Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
    Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015
    Гран-при конкурса "Новая волна" получил певец из Хорватии
    12:41 12.10.2015
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    Дамир Кедзо, победитель многочисленных конкурсов в Хорватии и обладатель Гран При на конкурсе "Славянский базар" в Витебске, получил статуэтку в виде волны из хрусталя и 3,5 миллиона рублей.
    Владелец Формулы-1 Берни Экклстоун
    Экклстоун: пока я буду жив, "Формула-1" будет проходить в Сочи
    12:49 11.10.2015
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    Генеральный промоутер гоночной серии Берни Экклстоун прибыл на трассу "Сочи Автодром", где во второй раз в истории проводится этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при России.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин обсудит борьбу с терроризмом с наследным принцем Абу-Даби
    11:43 11.10.2015
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    Встреча президента России с Мухаммедом Аль Нахайяном состоится в воскресенье, 11 октября, в Сочи. Потом Путин отправится смотреть Гран-при России "Формулы-1".
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