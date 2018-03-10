По данным МЧС, упавший в море автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании: "Автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз".
В пятницу на сайте Португальской федерации футбола был опубликован состав национальной сборной, в котором не оказалось форварда "Реала". В списке вызванных футболистов оказался защитник российского "Зенита" Луиш Нету.
Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в субботу вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Свадьба состоялась в Сочи, который в 2014 году стал столицей зимней Олимпиады.
В ночь на четверг в Сочи начался сильный дождь, который идет весь день с небольшими перерывами. Ливневые канализации в разных районах города не справляются с нагрузкой, и улицы, дворы и дороги оказались подтопленными. Подробнее смотрите в видео.
В районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края России на 242-м километре строящегося нефтепровода "Тихорецк-Туапсе-2" произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего произошел разлив нефти в реку Туапсе.
Создалось впечатление, что победители в "холодной войне" решили перекроить весь мир "под себя", под свои интересы, заявил Владимир Путин, выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сообщает канал RT.