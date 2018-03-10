1511

В ночь на четверг в Сочи начался сильный дождь, который идет весь день с небольшими перерывами. Ливневые канализации в разных районах города не справляются с нагрузкой, и улицы, дворы и дороги оказались подтопленными. Подробнее смотрите в видео.