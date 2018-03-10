По информации Минобороны России, при проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел аварию Миг-29К.
В бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины в рамках выполнения плана боевой подготовки состоялись очередные плановые полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
МиГ-29 направлялись в Крулево-Мальборске в рамках перебазирования. По данным местных СМИ, группа состояла из шести истребителей, один из них из-за неполадки на борту приземлился на военном аэродроме под Мальборком.
Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область передал военнослужащим частей ВСУ более 150 единиц военной техники и вооружения, изготовленных или восстановленных предприятиями ОПК.
Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
Аэропорт "Донецк"впервые попал в военные сводки лишь 26 мая, когда Государственной авиационной службой его работа была приостановлена, но с тех пор уже почти пять месяцев объект не покидает первые полосы и топы СМИ из-за активных боевых столкновений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".