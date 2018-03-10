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    МиГ-29

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Самолет МиГ-29. Архивное фото
    Украина заблокировала договор Болгарии и России на ремонт истребителей
    11:51 21.12.2017
    1445США - Россия: санкции преткновения
    По информации Минобороны Болгарии, сделка с РСК "МиГ" будет отложена на 3-4 месяца, а деньги возвратятся в болгарский бюджет. "Укроборонпром" подал жалобу с единственной целью - заблокировать сделку.
    Истребитель ВВС Польши МиГ-29. Архивное фото
    Истребитель польских ВВС пропал с радаров
    20:56 18.12.2017
    748
    По данным польской радиостанции, истребитель МиГ-29 должен был приземлиться на военном аэродроме в Минске Мазовецком, но связь с пилотом была потеряна.
    Самолет МиГ-29
    МиГ-29 потерпел аварию при заходе на посадку на крейсер "Адмирал Кузнецов"
    19:22 14.11.2016
    15664
    По информации Минобороны России, при проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел аварию Миг-29К.
    Полеты истребителей ВВС Украины в сложных метеоусловиях
    Полеты истребителей ВВС Украины в сложных метеоусловиях 
    05:57 26.09.2016
    835
    В бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины в рамках выполнения плана боевой подготовки состоялись очередные плановые полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
    Истребитель МиГ-29 ВСУимитирует посадку на трассу Киев-Одесса. Видео
    Истребитель МиГ-29 ВСУ имитирует посадку на трассу Киев - Одесса 
    06:36 12.09.2016
    2714
    В сети опубликовано видео, на котором истребитель МиГ-29 ВВС Украины имитирует посадку на трассу, соединяющую Киев и Одессу. Самолет опустившись на сверхмалую высоту резко поднимается вверх.
    Истребитель МиГ-29. Архивное фото
    Пять истребителей МиГ-29 внепланово сели в аэропорту Гданьска
    22:43 30.05.2016
    1352
    МиГ-29 направлялись в Крулево-Мальборске в рамках перебазирования. По данным местных СМИ, группа состояла из шести истребителей, один из них из-за неполадки на борту приземлился на военном аэродроме под Мальборком.
    Украинское оружие на выставке Укроборонпрома
    Война войной, а торговля по расписанию. Украина продолжает продавать оружие
    09:47 06.07.2015
    2417
    "Революция достоинства" и начавшаяся вслед за ней "АТО" вовсе не помешали экспорту вооружения и военной техники из Украины – государства, ведущего боевые действия.
    Истребитель МиГ-29. Архивное фото
    В России на Кубани упал и взорвался МиГ-29
    15:47 03.07.2015
    2987
    При авиакатастрофе российского истребителя пилоту удалось выжить. При падение самолет взорвался, однако жертв и разрушений нет.
    Истребитель МиГ-29. Архивное фото
    В России разбился истребитель
    15:43 04.06.2015
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    В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, пилоты успели катапультироваться.
    В Житомирской области Порошенко передал армии новую технику. Видео
    В Житомирской области Порошенко передал армии новую технику 
    22:46 05.01.2015
    917Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область передал военнослужащим частей ВСУ более 150 единиц военной техники и вооружения, изготовленных или восстановленных предприятиями ОПК.
    Самолет МиГ-29
    Один из пилотов потерпевшего крушение МиГ-29 в РФ скончался
    09:42 06.12.2014
    141
    Второй пилот потерпевшего крушение в Подмосковье самолета МиГ-29 находится в удовлетворительном состоянии.
    Флаг Болгарии
    Болгария намерена отказаться от российских самолетов к 2020 году - СМИ
    23:42 06.10.2014
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    В рамках этого плана "на земле останется" 15 самолетов МиГ-29, шесть самолетов МиГ-21 и 14 бомбардировщиков СУ-25.
    Украинские военные в Дебальцево
    Состояние украинской армии до и после АТО
    13:02 02.10.2014
    93163Война в АТО: картина без прикрас.
    Хотя ряд украинских военных экспертов характеризует нынешний вооруженный конфликт как "гибридную войну", тем не менее, ведется она тем же, унаследованным у Советского Союза, вооружением и военной техникой.
    Ситуация в районе аэропорта Донецка
    Донецкий аэропорт: захватить нельзя, сдать невозможно
    18:48 01.10.2014
    18826Война в АТО: картина без прикрас.
    Аэропорт "Донецк"впервые попал в военные сводки лишь 26 мая, когда Государственной авиационной службой его работа была приостановлена, но с тех пор уже почти пять месяцев объект не покидает первые полосы и топы СМИ из-за активных боевых столкновений.
    Самолет МиГ-29
    Украинские военные ввели в боевой строй из резерва истребители Миг-29
    15:56 04.04.2014
    76Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Военные в Ивано-Франковской области ввели в боевой строй истребители Миг-29, которые находились в резерве, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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