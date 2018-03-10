В бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины в рамках выполнения плана боевой подготовки состоялись очередные плановые полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Пилот Джей Гордон был единственным человеком на борту летательного аппарата. По словам очевидцев, самолет вошел в пике, чтобы выполнить фигуру высшего пилотажа, однако не смог подняться. Причины произошедшего выясняются.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.