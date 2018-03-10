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    Aero L-39 Albatros

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    СМИ сообщили имена пилотов, которые погибли под Хмельницким
    22:57 29.09.2017
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    По информации СМИ, в результате катастрофы военного самолета Л-39 в Хмельницкой области погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.
    Полеты истребителей ВВС Украины в сложных метеоусловиях
    Полеты истребителей ВВС Украины в сложных метеоусловиях 
    05:57 26.09.2016
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    В бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины в рамках выполнения плана боевой подготовки состоялись очередные плановые полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
    Скорая помощь в США. Архивное фото
    Военно-тренировочный самолет разбился во время авиашоу в штате Теннесси
    04:47 13.09.2015
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    Пилот Джей Гордон был единственным человеком на борту летательного аппарата. По словам очевидцев, самолет вошел в пике, чтобы выполнить фигуру высшего пилотажа, однако не смог подняться. Причины произошедшего выясняются.
    Учебный самолет Л-39
    Самолет ВВС совершил аварийную посадку в Ивано-Франковской области
    14:24 18.10.2012
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    Самолет Л-39 военно-воздушных сил Украины совершил аварийную посадку в Ивано-Франковской области - у самолета отказала левая стойка шасси.
    Учебный самолет Л-39
    Модернизированный самолет Л-39 оборудовали тренажерным комплексом
    12:23 28.09.2012
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    Модернизированный самолет Л-39, который используют для обучения летчиков, представлен на международном авиасалоне под Киевом, его оборудовали бортовым тренажерным комплексом.
    Учебный самолет Л-39
    Возбуждено дело по факту крушения самолета в Харьковской области
    11:47 24.09.2012
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    В учебной авиационной бригаде Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины в субботу во время плановых полетов произошло крушение учебно-тренировочного самолета Л-39.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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